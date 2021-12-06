Экс-вокалистка “ВИА Гра” Татьяна Котова подразнила поклонников обнаженными прелестями: “Не пропадать же добру!”

Популярная певица Татьяна Котова разместила на личной странице в Instagram фотоснимок, на котором, представ в почти обнаженном виде, похвасталась перед подписчиками эксклюзивным элементом своего гардероба. Публикация знаменитости вызвала массу восхищенных отзывов от фолловеров.

На опубликованном в микроблоге фото Татьяна Котова снялась практически полностью нагой. Единственным элементом её одеяния стал длинный просторный пиджак небесно-голубого цвета, а кроме того образ экс-вокалистки группы “ВИА Гра” дополнили несколько массивных и дорогих украшений. Красотка предусмотрительно расстегнула оригинальный элемент наряда, открыв взору почитателей внушительную часть своего пышного бюста, а также боковую поверхность обнаженной зоны бикини. Пикантный фотоснимок исполнительница сопроводила откровениями, в которых упомянула, что кадр был снят на отдыхе в Египте, где она проводила свой отпуск в компании подруги. К слову, свой обнаженный образ Котова назвала весьма красивым и лишенным пошлости.



Изображение взято с: [email protected]

Однако главным поводом для создания эффектного снимка она назвала желание продемонстрировать поклонникам стильный наряд. “Купила летом красивенный голубой пиджак, и так и не надела его, а тут загорелое тело, поэтому в самый раз его надеть! Да и не пропадать же добру!” – аргументировала собственное решение звезда. Завершила же свою тираду красавица лаконичным уверенным слоганом: “Хочу на море, точка!”.



Изображение взято с: [email protected]

Стоит отметить, что никто из фолловеров, имевших удовольствие созерцать шикарное тело певицы, не счел нужным упрекнуть последнюю в пошлости или вульгарности. Наоборот – все подписчики принялись осыпать Татьяну Котову комплиментами, сдабривая их разного рода “влюбленными” эмодзи. Некоторые из поклонников оказались даже более искушенными в эпитетах: так, один из них поэтично сравнил любимицу с “богиней утренней зари”.

Источник: www.instagram.com