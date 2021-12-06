 

Курение и алкоголь могут снижать уровень антител после вакцинации от коронавируса

06.12.2021, 20:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Так у участников исследования, которые курили электронные системы нагревания табака уровень антител был почти на 12% ниже, чем у тех, кто никогда не курил. А у приверженцев традиционных сигарет — более чем на 19%. 

Ученые также обнаружили зависимость между количеством выпиваемого алкоголя и уровнем антител. У умеренно пьющих этот показатель был примерно на 8% ниже, чем у трезвенников. А у тех, кто пьет каждый день и помногу — почти на 18%. 

Как расшифровать результаты теста на антитела

Разбираемся, что какой анализ нужен именно вам и что означают все эти цифры. 

Читать статью

Исследование о влиянии алкоголя и табака на уровень антител к коронавирусу, приобретенный после вакцинации, проводили на сотрудниках здравоохранения Японии. Ученые уточняют, что пока результаты предварительные и требуются дополнительные тесты. 

ВОЗ предупреждает, что чрезмерное употребление алкоголя повышает риск развития острого респираторного дистресс синдрома (ОРДС). Это частое и очень тяжелое осложнение COVID-19 и других инфекций дыхательных путей. Смертность от ОРДС составляет до 50%. 

А вот данные про влияние курения на коронавирус расходятся. Часть исследований показывает, что курильщики реже заражаются COVID-19, чем те, кто не имеет этой вредной привычки. Однако при этом курильщики переносят болезнь в более тяжелой форме, чаще попадают в отделения интенсивной терапии и умирают.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Физики допустили существование неизвестной науке темной энергии

10.09 / “Стыдная” болезнь или как обнаружить сифилис

18.03 / Ученые рассказали о влиянии лишнего веса в молодости на ухудшение памяти в старости

20.12 / Мнение: Может ли Россия дружить с США?

29.08 / Теория личности по группам крови

25.11 / Конец демократии: в Европарламенте приравняли к радикалам противников Bellingcat

24.09 / Отпустите погулять с друзьями, займитесь своей внешностью: как вернуть романтику в отношения, если брак захватила рутина

12.09 / Боевая активность США у границ РФ продемонстрировала новые цели НАТО

13.01 / Вакцинация собственного эго

30.08 / Что происходит с организмом при употреблении апельсинового сока, рассказали медики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика