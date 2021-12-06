Опера Центра «Э», титушки из НОД и опять судья Криворучко

Хроника текущих репрессий. Выпуск 3.

Под конец года Минюст продолжает работать ударными темпами. На этой неделе число СМИ-иноагентов перевалило за сотню. Не отстают правоохранители и суды. На экс-главу штаба Навального* в Уфе Лилию Чанышеву эшники пытались оказать давление, чтобы заставить ее сотрудничать со следствием. А небезызвестный судья Криворучко оставил под стражей больного ректора «Шанинки» Сергея Зуева, закрыв глаза на все доводы защиты и проигнорировав тяжелое состояние немолодого человека. О последних новостях политпрессинга — в нашей «Хронике текущих репрессий».

Фото: РИА Новости

НОВЫЕ «ЧЕРНЫЕ МЕТКИ»: РЕЕСТР МИНЮСТА

Пополнение в рядах иноагентов

Минюст РФ включил в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, четырех журналистов, сотрудничающих с одним из проектов «Радио Свободы», который был объявлен «иностранным агентом» еще в 2017 году. На прошлой неделе стало известно о попадании в черный список главного редактора издания Sota.Vision Олега Еланчика. В другой реестр иноагентов включена правозащитная организация по защите прав призывников «Правозащитная группа «Гражданин. Армия. Право».

В реестре СМИ-иноагентов оказались Алина Григорьева, Регина Гималова, Андрей Григорьев и Регина Хисамова. Все они сотрудничали или продолжают сотрудничать с «Idel.Реалии»** — проектом «Радио Свобода»**, который освещает события в Поволжье. Минюст включил этих журналистов в реестр под номерами 100-103.

«Я не то чтобы удивлен этой новостью», — сказал Еланчик. Он пояснил, что не знает оснований, по которым его признали «иноагентом», но считает, что это не связано с работой Sota.Vision, так как он в течение долгого времени ничего там не публиковал от своего имени. Еланчик отметил, что у издания скоро поменяется главный редактор, если это будет необходимо, так как он не хочет «подставлять ребят».

Директор группы «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко сказал «Новой», что во второй половине октября они получили уведомление из Минюста о начале внеплановой проверки: министерство требовало представить документы за последние три года. В преамбуле документа, по словам Кривенко, говорилось, что проверка проводится по заявлению члена «Национального освободительного движения» (НОД), фамилию директор группы не назвал.

Кривенко добавил, что теперь правозащитная группа, скорее всего, прекратит взаимодействие с официальными структурами по вопросам защиты прав призывников и военнослужащих.

«Это их <органов> проблема, потому что правозащитные организации <…> служат барьером, чтобы не попали в армию те, кто не должен туда попадать. Государство само это разрушает», — заключил Кривенко.

Олег Еланчик. Фото из личного архива / соцсети

ДЕЛО ФБК*

Оправдали за фотографию с буквой «Н»

Ленинский суд Красноярска оправдал бывшую сотрудницу штаба Навального Наталью Петеримову, которую обвиняли в демонстрации «экстремистской» символики (ст. 20.3 КоАП РФ).

В сентябре на девушку составили административный протокол из-за фотографий в Instagram с логотипом политика Алексея Навального — буквой «Н» и красным восклицательным знаком.

Как рассказал «Медиазоне»** адвокат Владимир Васин, основанием для административного протокола стали старые фото. Одна из этих фотографий — селфи со стаканчиком кофе с надписью «20!8» (символика президентской кампании Навального 2018 года. — Ред.) на заднем фоне. На снимке также виден конверт с логотипом с восклицательным знаком. Все посты были опубликованы еще до того, как власти РФ признали ФБК* экстремистской организацией.

«МОСКОВСКОЕ ДЕЛО»

Лесных не может выйти из колонии

Ленинский районный суд Волгоградской области отказался заменить наказание фигуранту «московского дела» Егору Лесных с колонии-поселения на исправительные работы. Отказ смягчить наказание обосновали непогашенным взысканием Лесных за найденные у него лезвия. При этом он выплатил за это штраф в две тысячи рублей. С начала 2021 года Лесных отбывает наказание в колонии-поселении №27 Волгоградской области.

Ранее Волгоградский областной суд отменил решение об условно-досрочном освобождении Лесных по ходатайству прокуратуры, так как антифашист якобы нарушил установленную форму одежды.

Лесных приговорили к трем годам колонии общего режима в 2019 году. По версии следствия, он вместе с другими фигурантами «московского дела» — Максимом Мартинцовым и Александром Мыльниковым — применил насилие в отношении росгвардейца

Егор Лесных в суде. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

ДЕЛО ЧАНЫШЕВОЙ

«Не признаешься — не выйдешь»

Бывшему координатору уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой угрожали длительным заключением. Об этом написал в Instagram ее адвокат Владимир Воронин.

К Чанышевой в СИЗО-1 в Уфе, по сообщению защитника, якобы приходил сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом. Сейчас ее перевели в московское СИЗО-6, где с ней и встретился адвокат. Активистка передала ему, что эшник угрожал ей тем, что она выйдет на свободу только к 2030 году, уговаривал рассказать про структуру организации, про иерархию в ФБК и штабах Навального. Чанышева отказалась разговаривать с ним без адвоката.

«Лилия абсолютно не унывает, остается такой же жизнерадостной и уверенной в себе. Передает привет и огромную благодарность за письма со словами поддержки!» — написал адвокат Воронин.

ДЕЛО СОБОЛЬ

С условных работ — на реальные

Симоновский суд Москвы заменил бывшему юристу ФБК Любови Соболь наказание с условных исправительных работ на реальные по делу о проникновении в квартиру сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева (ч. 2 ст. 139 УК РФ).

В апреле соратнице Алексея Навального назначили год исправительных работ условно с обязательством ежемесячно отмечаться. В ноябре ФСИН потребовала ужесточить приговор из-за того, что сотрудники уголовно-исправительной инспекции три месяца не могли найти Соболь.

По словам ее адвоката Владимира Воронина, сотрудники инспекции опросили двух соседей оппозиционерки и разослали запросы чиновникам о ее местонахождении. При этом они не связывались с родственниками и знакомыми Соболь и не отправляли ей по почте уведомления о необходимости явки. В рамках исправительных работ у Соболь, по решению суда, должны будут удерживаться 10% от зарплаты в пользу государства.

Любовь Соболь. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

ДЕЛО ЗУЕВА

Суд отклонил здоровье

Тверской суд Москвы продлил на три месяца, до 7 марта 2022 года, арест ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергею Зуеву по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Судья Алексей Криворучко проигнорировал его плохое состояние и тот факт, что он не мог самостоятельно встать. Откладывать процесс он не стал ни под каким предлогом.

Супруга Зуева Елизавета рассказала «Новой», что в суд мужа доставили с высоким давлением, судья Алексей Криворучко прервал заседание и вызвал скорую. Врачи смогли стабилизировать состояние Зуева, дали ему необходимые лекарства. Адвокаты ходатайствовали о переносе заседания, но судья отклонил просьбу защиты. Также суд не разрешил им ознакомиться с заключением врача скорой помощи.

По словам адвоката Зуева Сергея Севрука, в ходе заседания артериальное давление обвиняемого поднялось до 224, врачам удалось снизить его до 160.

Судья Криворучко, продливший арест Зуеву, входит в «список Магнитского». В 2009 году он продлевал стражу юристу фонда Hermitage Capital Сергею Магнитскому и отказался добавлять в дело замечание о неоказании ему медицинской помощи, а также о «пыточных условиях содержания и незаконном преследовании со стороны сотрудников МВД, против которых он давал показания». Последнее продление ареста Магнитскому было 14 сентября, а 16 ноября юрист скончался.

Сергей Зуев в суде

Андрей Карев, корреспондент судебного отдела

* Мосгорсуд признал штабы Навального и ФБК экстремистскими организациями и запретил их деятельность в России, а Минюст включил ФБК в список иноагентов** Минюст РФ внес издание в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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