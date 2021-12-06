 

Коллега Нины Ургант Николай Мартон рассказал о последнем разговоре с актрисой

06.12.2021, 20:12, Разное
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Близкий человек покойной Нины Ургант поделился последним разговором с коллегой. Она “будто прощалась” с жизнью.
Николай Мартон был близким окружением Нины Ургант. Вместе они проработали почти 60 лет в Александринском театре, были соседями по даче. В беседе со СМИ он упомянул, что расцвет творчества актрисы начался в 1970-х годах, когда она играла и современные пьесы, и спектакли по Шекспиру и Чехову. Мартон отметил, что даже будучи лучшей театральной актрисой Санкт-Петербурга, Ургант никогда не жила звездной жизнью. Она коротала дни в обычной хрущёвке на окраине города, пока сын Андрей и внук Иван Ургант не купили ей квартиру в центре.

В поселке Ленинградской области у актрисы была дача, где Мартон был ей соседом. Там и сейчас имеют участки немало знаменитостей. Нина Ургант и Люда Сенчина часто звали его пить чай и говорить об искусстве. По словам коллеги, звезда театра была очень талантлива и обаятельна, любила ходить за грибами и ухаживать за бездомными собаками и кошками.

Николай Мартон вспомнил, что последний раз говорил с актрисой в сентябре, поздравлял с 92-летием. Тогда они разговаривали больше часа, и актер отметил, что Нина Ургант «будто прощалась» и хотела выговориться напоследок. Они вспомнили о счастливых моментах работы, о коллегах, друзьях. Актриса рассказала, что для нее лучшими периодами жизни были месяца с 38-40 спектаклями. Народная артистка РСФСР скончалась 3 декабря, некоторые источники сообщают, что она последнее время страдала от Паркинсонизма.

Источник: news.ru



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