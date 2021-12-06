 

В сети появилась петиция с призывом вернуть Михаила Ефремова в колонию

06.12.2021, 20:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На сайте Change.org появилась петиция с призывом вернуть в колонию Михаила Ефремова. Ее авторы считают, что знаменитый актёр фактически уклоняется от своей обязанности отбыть срок, постоянно подавая заявки на продление творческого отпуска.

“Ефремов нагло и цинично пользуется благосклонностью администрации, вытекающей из его популярности, он напрочь забывает, что он совершил преступление и должен понести за него ответственность. Призываем прекратить практику, когда осужденный преступник ходит по барам, снимается в фильмах и ни в чём себе не отказывает!” – говорится в воззвании.

На данный момент (7 декабря, 20:05 по Москве) под петицией поставили свои подписи уже свыше 70 россиян.

Ефремова отпустили домой в начале 2021 года с условием, что он будет посещать колонию и помогать проводить в ней культурные мероприятия. В заявлении он указывал на необходимость сниматься в фильмах и сериалах, а также заниматься творчеством и саморазвитием – всё это было невозможно в заключении. Изначально артисту разрешили покинуть колонию на месяц, но затем он каждый раз просил продлить отпуск, а затем даже предложил засчитывать ему день на свободе за два в тюрьме. Недавно, после многочисленных просьб службы исполнения наказаний, артист на время вернулся в места заключения и помог снять короткометражный фильм по Достоевскому.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08 / Эксперты назвали самое вредное сочетание продуктов

05.09 / Мнение: Путин и блуждающие макеты

11.12 / Ученые объяснили, почему длительный сон ускоряет выздоровление

02.11 / Анфиса Чехова рассказала о неожиданном знакомстве в Сети

24.11 / Специалист Мешер-Кокс рассказала о пяти способах разрушения тела человека после 50 лет

05.07 / Глобальный карантин из-за пандемии коронавируса может разрушить систему здравоохранения

01.02 / Ученые назвали преимущество ожирения

19.11 / Мнение: В чем проблема “либералов за вакцинацию”

28.11 / Медики назвали «забытое» масло, резко понижающее кровяное давление

11.12 / Жириновский призвал поставить к стенке либералов и демократов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика