В сети появилась петиция с призывом вернуть Михаила Ефремова в колонию

На сайте Change.org появилась петиция с призывом вернуть в колонию Михаила Ефремова. Ее авторы считают, что знаменитый актёр фактически уклоняется от своей обязанности отбыть срок, постоянно подавая заявки на продление творческого отпуска.

“Ефремов нагло и цинично пользуется благосклонностью администрации, вытекающей из его популярности, он напрочь забывает, что он совершил преступление и должен понести за него ответственность. Призываем прекратить практику, когда осужденный преступник ходит по барам, снимается в фильмах и ни в чём себе не отказывает!” – говорится в воззвании.

На данный момент (7 декабря, 20:05 по Москве) под петицией поставили свои подписи уже свыше 70 россиян.

Ефремова отпустили домой в начале 2021 года с условием, что он будет посещать колонию и помогать проводить в ней культурные мероприятия. В заявлении он указывал на необходимость сниматься в фильмах и сериалах, а также заниматься творчеством и саморазвитием – всё это было невозможно в заключении. Изначально артисту разрешили покинуть колонию на месяц, но затем он каждый раз просил продлить отпуск, а затем даже предложил засчитывать ему день на свободе за два в тюрьме. Недавно, после многочисленных просьб службы исполнения наказаний, артист на время вернулся в места заключения и помог снять короткометражный фильм по Достоевскому.

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