Володин призвал избежать излишней бюрократизации в волонтерстве

“Нам с вами также важно не забюрократизировать добровольчество и с этими отчетами не дойти понятно до какого состояния”, – сказал председатель ГД в ходе парламентских слушаний по развитию волонтерства, которые состоялись в Думе в понедельник, 6 декабря.

Вопросы отчетности и контроля не должны быть на первом плане в работе добровольцев, подчеркнул Володин. “Давайте говорить о создании условий развития, о поддержке”, – обратился спикер к участникам слушаний.

Председатель ГД напомнил, что ряд волонтеров стали депутатами восьмого созыва, и теперь на них лежит большая ответственность. Знания волонтерства позволят инициировать хороший закон, считает спикер.

“Это должно выражаться в конкретных делах, поступках, решениях. От нас этого ждут”, – добавил Володин.

Парламентские слушания по поддержке и развитию российского волонтерского движения стали первыми для Госдумы восьмого созыва. Участвовали более 120 представителей общественных организаций из 45 регионов.

Спикер ГД предложил представителям исполнительной власти активнее решать проблемы, озвученные добровольцами. Также к работе должны подключиться Росмолодежь и эксперты Высшей школы экономики, отметил он.