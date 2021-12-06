Эндокринолог рассказала о полезных свойствах граната

Врач-эндокринолог Оксана Михалева перечислила полезные качества граната. Этот фрукт богат на биологически активные вещества.

Эксперт Оксана Михалева рассказала, что в гранате есть семь групп биологически активных веществ, и все они в больших количествах содержатся в мякоти, семенах и соке фрукта. При употреблении граната в кишечнике с гидролизуемых танинов образуются уролитины – соединения, которые имеют противораковую, иммуномодулирующую, антивозрастную, противовоспалительную и кардиопротективную активность. Также есть научные данные об участии этого вещества в предотвращении синдрома Альцгеймера.

Флавоноиды в составе граната способны блокировать депонирование холестерина в сосудах и предотвращать воспаления. Сок богат на антоцианы, уменьшает систолическое и диастолическое давление у больных гипертонией. Лигнаны несут пользу для женского здоровья, уменьшая симптомы дефицита гормонов. В четвертой группе веществ – жирные кислоты и липиды. Масло семян граната на 60% состоит из пунической кислоты, которая обладает антидиабетическим, противовоспалительным и противоопухолевым свойством, а также предотвращает развитие ожирения.

Пектин улучшает функции кишечника и снижает уровень холестерина, а большое количество витаминов группы В, С, Н и РР нормализирует ферментативные реакции в организме. Михалева уточнила, что в седьмую группу веществ входят разные активные соединения, большинство из которых являются основой для синтеза стероидных гормонов.

Источник: iz.ru