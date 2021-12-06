Ожидается, что 2022-й будет лучше для отношений, чем уходящий: любовный гороскоп на будущий год

Представители некоторых знаков зодиака могут ожидать, что наступающий год принесет положительные изменения в любви. Другие ощутят некоторые трудности. Однако в целом наступающий год обещает быть намного лучше, чем уходящий. Особенно теплыми отношения станут в апреле. Вот гороскоп для представителей каждого из созвездий.

Овен

Готовьтесь начать год с хорошего старта, поскольку ваша правящая планета Марс будет находиться в таком же огненном знаке Стрельца (вашем собрате по стихии). Отношения сложатся великолепно, и это касается как одиноких людей, которые имеют высокие шансы найти свою вторую половинку, так и семейных Овнов. Они либо только создадутся, либо будут оформлены официально, либо выйдут на более высокий уровень.

Телец

Предстоящий год принесет перемены, и это связано с затмением Солнца в вашем знаке. Возможны осложнения отношений, переосмысление или необходимость принятия важного для себя решения. Это не обязательно будет разрыв, однако выхода на новый уровень или новых правил в отношениях избежать не удастся. Будьте осторожны и продумывайте каждый свой шаг (особенно те Тельцы, которые родились в начале мая).

Близнецы

Вы не являетесь сторонником резкого разрыва отношений, и это очень похвально. Сделайте это в самом крайнем случае, если почувствуете в них токсичность. Продумывайте каждый шаг, вы обязательно найдете правильный выход. Отношения станут более спокойными и стабильными после того, как с ними произойдут изменения. У одиноких Близнецов есть все шансы повстречать свою вторую половинку

Рак

Если в течение определенного времени у вас возникало ощущение, что отношения развиваются не так, как бы вам хотелось, можете винить Плутон, который находится в оппозиции к вашему знаку. В следующем году все придет в норму, и вы сможете сполна насладиться общением с любимым человеком. Воспользуйтесь этим временем для того, чтобы почувствовать себя счастливым, любимым и любящим человеком.

Лев

В следующем году вам нужно более внимательно относиться к своему партнеру. Будьте более обходительным, заботливым и любящим. Партнер также должен отвечать вам взаимностью и взять на себя определенные обязательства. Если он отказывается это сделать, разорвите отношения и найдите того, кто действительно готов и достоин занять место рядом с вами.

Дева

Если вам казалось, что отношения зашли в тупик или вы чувствовали себя одинокими, все скоро изменится к лучшему. Юпитер, который называют планетой счастья, заходит в ваш дом брака и семьи. А это означает, что вам предстоит прожить один из самых счастливых лет в своей жизни в аспекте личных отношений. Постарайтесь этим воспользоваться.

Весы

В начале года ваша правящая планета Венера будет ретроградной. А это значит, что взаимопонимания с партнером могут быть не настолько хорошими, как бы вам хотелось. Постарайтесь отнестись к переменам по-философски. А именно прислушайтесь к его точке зрения. Проанализируйте поведение свое и партнера, сделайте выводы. Все наладится к концу января, когда Венера вернется к обычному движению.

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Скорпион

В 2022 году будут затмения, которые попадают в ваш знак, поэтому динамика существующих отношений может измениться. Однако второй вашей управляющей планетой после Марса является могущественный Плутон, который поможет все расставить по своим местам. Вы, наконец, решитесь на разрыв токсичных отношений, если таковые имеются или сможете перевести их на более высокий уровень. Ожидается много хороших перспектив.

Стрелец

Ваша правящая планета Юпитер находится в выигрышном для вас положении большую часть года. А это значит, что все, к чему вы прикоснетесь (включая личную жизнь), превратиться в золото. Ожидается какое-то расширение позитивного характера. Возможны улучшения отношений, встреча новой любви или переезд с любимым человеком в более просторный дом.

Козерог

Венера, которая является планетой любви, будет находится в вашем знаке до шестого марта. Она будет ретроградной, однако вам это не помешает. Вы сможете изменить отношения, приняв решение о расставании (если в них наблюдается токсичность), или перевести их на более высокий уровень, чему будете рады и вы, и ваш партнер.

Водолей

Сатурн целый год будет находиться в вашем знаке. А это означает, что последуют какие-то ограничения. Однако не стоит огорчаться, поскольку стабильность, уверенность в будущем и прочность также являются качествами, которыми «награждает» Сатурн. Даже если что-то пойдет в делах не так, партнер всегда будет рядом. А это уже является более чем положительным моментом в отношениях.

Рыбы

Ваша правящая планета Юпитер будет целый год находиться в вашем знаке. А это значит, что вы сможете провести этот период, наслаждаясь общением с близким человеком. Все будет идти замечательно, однако убедитесь, что вы не только отдаете, но и получаете. Это будет гарантией счастья и гармонии в личной жизни, а также перехода на новый уровень отношений, который сделает таким же счастливым вашего партнера.