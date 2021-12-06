 

Седан от Lada возглавил рейтинг авто с высоким клиренсом

06.12.2021, 13:32, Разное
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На первом месте в рейтинге седанов с высоким дорожным просветом оказалась Lada Vesta Cross. У этого авто рекордный клиренс.
Для безопасного вождения на российских дорогах очень важен клиренс, но не все автолюбители могут купить себе кроссовер. Эксперты в сфере автоиндустрии создали рейтинг седанов с самым высоким клиренсом.

На первом месте расположился представитель Lada. Vesta Cross имеет самый большой среди седанов клиренс, который составляет 203 мм. За базовую комплектацию отечественный производитель просит от 983 900 тысяч рублей. Также можно выбирать между 1,6 литровым двигателем с 106 лошадиными силами на МКПП и таким же вариатором вместе с механической коробкой передач.

На втором месте Renault Logan Stepway, его дорожный просвет– 195 мм. Мощность 1,6 литрового двигателя способна достигать 113 лошадиных сил. Приобрести данный седан можно за 894 000 тыс. рублей. Закрывает рейтинг Lada Granta. Авто, стоимостью от 587 900 тысяч рублей, имеет клиренс 180 мм, оно оснащено атмосферным двигателем от 90 до 160 «лошадей» и автоматической или механической коробкой передач на выбор. Об этом информирует InfoREACTOR.



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