Это — дискриминация

Реплика на публикацию Юлии Латыниной «Омикрон»: мы на грани катастрофы…».

Фото: РИА Новости

Уважаемые сотрудники «Новой»,

меня зовут Денис Годлевский, я руководитель «Коалиции по готовности к лечению» — организации, которая занимается вопросами ВИЧ-инфекции. (…)

Мой запрос связан с (…) дискриминационными и ошибочными заявлениями, которые опубликованы в статье в «Новой газете» (которую я очень уважаю и люблю, поэтому и обращаюсь с просьбой поправить ошибки).

Речь идет о публикации (…) за авторством Ю. Латыниной, про «Омикрон».

1. В самом начале статьи употребляется слово «иммуноскомпрометированный». Не существует такого оборота, как «иммуноСкомпрометированный пациент». Пациент бывает «иммунокомпрометированный», без буквы С.

2. Цитата: «Раньше таких возможностей для эволюции у вируса не было: люди с иммунным дефицитом просто быстро умирали, и вирус не эволюционировал. Спасая таким людям жизнь, мы организовываем революцию на стероидах».

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Коллеги! Спасти жизнь людям с ВИЧ можно одним способом. Дать им АРВ-терапию. Это таблетки, которые надо пить каждый день. Тогда уровень вируса в их организме падает до нуля, иммунитет может выполнять свои функции, и они почти ничем с точки зрения реакции их организма на КОВИД от сотрудников и редакторов «Новой», да и от всех людей без ВИЧ, отличаться не будут. Сотрудники вашего издания у меня неоднократно брали комментарии на тему ВИЧ. А тут выходит такая дискриминационная публикация.

Люди, живущие с ВИЧ, которые принимают АРВ-терапию, не могут породить вирус с 30 мутациями в S-белке. Логика тут обратная.

Гипотеза (и, кстати, я пока не видел ее доказательств в научной литературе, это предположения), про которую вы пишете, заключается в том, что мутация произошла в пациенте, который НЕ принимал АРВ и, возможно, был на стадии СПИДа, поэтому его иммунная система и не реагировала.

Следовательно, если бы за 40 лет эпидемии ВИЧ корпорации и правительства всех людей с ВИЧ обеспечили таблетками, такая мутация была бы в принципе невозможна. Проблема как раз в том, что не всем людям с ВИЧ «мы спасаем жизни» выражаясь вашей терминологией.

Проблема в том, что этот человек НЕ был на терапии, если вообще такая мутация произошла в нем. В этой связи у меня огромная просьба к редакторам вырезать или отредактировать очень броский, но в корне неверный оборот про «революцию на стероидах». Он носит дискриминационный характер.

Такие пассажи у людей, которые не имеют отношения к проблеме, вызывают отторжение по отношению к людям с ВИЧ. (…)

Денис Годлевский

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