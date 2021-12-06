 

Володин призвал создавать условия для развития волонтерства

06.12.2021, 12:34, Разное
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что президент уделяет большое внимание поддержке волонтерского движения. Такие проекты есть в каждом регионе, и за ними стоят граждане, отметил председатель ГД.

По его словам, парламентариям необходимо понимать цели, задачи и проблемы волонтерского движения. Госдума должна законодательство обеспечить инициативы, которые высказывает президент, сказал Володин.

“Возможно, нам правильно будет посмотреть рамочные подходы в рамках законодательства, с тем чтобы появились подзаконные акты”, – заявил спикер.

Володин считает, что такая работа должна вестись не только на федеральном, но и на региональном и муниципальном уровнях. “Это значит: те, кто неравнодушен, смогут более эффективно себя реализовать, принося пользу нашим гражданам”, – подчеркнул Володин.

Парламентские слушания по развитию волонтерства – первые в Госдуме восьмого созыва. Их проведение стало возможным благодаря консенсусу всех фракций, отметил председатель ГД.

“Все руководители политических фракций в рамках Совета ГД сошлись во мнении, что нам необходимо в первоочередном порядке провести парламентские слушания по этому вопросу”, – заключил Володин.



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