 

Порошенко попросил у Запада “адских санкций” для России

06.12.2021, 7:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На Украине нередко звучат призывы к Западу ввести ограничительные меры против России. Политики зачастую используют данный прием, чтобы напомнить о себе и повысить упоминаемость в прессе.

Бывший президент Незалежной Петр Порошенко обратился к Западу с громким заявлением. Политик заявил, что необходимо представить список “адских санкций” против Москвы.

По словам Петра Алексеевича, это необходимо сделать на случай, если Россия попытается вторгнуться на территорию Украины. Резонансные слова одиозного политика прозвучали в эфире итальянского телеканала.

Порошенко подчеркнул, что с помощью западных партнеров Украина сможет показать Путину, что Россия получит отпор в условиях наращивания военной агрессии. Экс-глава Незалежной добавил, что Украина нуждается в летальном оборонительном вооружении. Что касается санкций, то они будут иметь существенный эффект для Москвы, подчеркнул он.

Примечательно, что Порошенко не видит необходимости в привлечении солдат НАТО для защиты Украины. Политик убежден, что Незалежной удалось создать одну из самых эффективных и сильных армий на континенте.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Мнение: Время Путина…

16.04 / Мнение: Техническое. 16.04.2021

20.07 / Как жара влияет на риск несчастного случая на работе

26.07 / Мнение: Поющие масоны

02.08 / Россиянка насмерть придавила двухмесячного сына во сне

28.11 / Мнение: Блицкриг 1940. Бросок к Ла-Маншу

11.03 / Дом Сергея Скрипаля в Солсбери выставят на продажу

12.05 / В России найден дешевый способ восстановления загрязненной тяжелыми металлами почвы

26.11 / Минздрав отменит тестирование на COVID-19 за неделю до плановой госпитализации

29.09 / От яркой подводки до мягких теней: как делать простой, но эффектный макияж на каждый день (модные варианты и советы)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика