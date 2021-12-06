Порошенко попросил у Запада “адских санкций” для России

На Украине нередко звучат призывы к Западу ввести ограничительные меры против России. Политики зачастую используют данный прием, чтобы напомнить о себе и повысить упоминаемость в прессе.

Бывший президент Незалежной Петр Порошенко обратился к Западу с громким заявлением. Политик заявил, что необходимо представить список “адских санкций” против Москвы.

По словам Петра Алексеевича, это необходимо сделать на случай, если Россия попытается вторгнуться на территорию Украины. Резонансные слова одиозного политика прозвучали в эфире итальянского телеканала.

Порошенко подчеркнул, что с помощью западных партнеров Украина сможет показать Путину, что Россия получит отпор в условиях наращивания военной агрессии. Экс-глава Незалежной добавил, что Украина нуждается в летальном оборонительном вооружении. Что касается санкций, то они будут иметь существенный эффект для Москвы, подчеркнул он.

Примечательно, что Порошенко не видит необходимости в привлечении солдат НАТО для защиты Украины. Политик убежден, что Незалежной удалось создать одну из самых эффективных и сильных армий на континенте.