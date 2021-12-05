Мнение: O русско-армянском троллинге 80 lvl
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А что ещё остаётся делать, когда карты выпали скверные, а играть «по-любому» надо?
Остаётся троллить так тонко, что аж толсто
Как и показал на уходящей неделе один очень высокопоставленный российский чиновник. Впрочем, тут есть как минимум один большой нюанс (фото под катом)
Вот предмет гордости МИД России.
Свежее фото от Малии Захаровой ©
С другой стороны, а что толку? Неужели глава МИД РФ Сергей «Калантарян» Лавров настолько наивен, чтобы поверить, будто наши партнёры по переговорам настолько хорошо знают современный российский сленг?
А тогда зачем это всё «чудачество»?
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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