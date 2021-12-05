Мнение: О марионетке Байдена

Тот самый случай, когда одна картинка – а точнее, один график – красноречивее тысячи слов и нагляднее сотни доказательств. Как любят говорить трейдеры, «всё в цене». Так что можно даже не задаваться вопросом Cui prodest? Уши торчат наружу…

Несколько месяцев назад #США неофициально обратились к Саудовской Аравии и еще нескольким странам ОПЕК с просьбой нарастить добычу нефти. Американцы сделали это на фоне роста цен на бензин в стране до трёхлетнего максимума. По сведениям Bloomberg, эта просьба США обсуждалась министрами энергетики Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Омана, но… фактически встретила вежливый отказ. «Чёрное золото» продолжило дорожать, а министры нефтедобывающих стран стали много рассуждать о необходимости поддержать инвестиции в добывающую отрасль в условиях растущего спроса на #нефть.

Что оставалось делать Вашингтону?

Найти слабое звено в картеле.

Ну и вот… «Всё в цене» ©

Нефть резко упала в цене, поскольку #Россия на министерской встрече ОПЕК+ предложила сохранить запланированный объем увеличение добычи на 400 тыс. баррелей в день в январе. Это было несколько… неожиданно, поскольку перспективы нефтяного рынка уже были омрачены из-за появления нового ковидного штамма «Омикрон». Из-за этого большинство арабских стран предлагали повременить с расконсервацией скважин до прояснения ситуации. Однако российская делегация вновь, как и полтора года назад выступила своего рода штрейкбрехером.

В итоге, как видим из графика, нынешний американский президент Джо #Байден получил в итоге то, что хотел – снижение нефтяных цен. Причём обвал стал самым резким и мощным с весны 2020 года, когда фьючерсы резко подешевели из-за деструктивной позиции России.

А вот что и сколько в итоге получил его российский визави? Не думаете ли же вы, что он, метафорически выражаясь, «выстрелил себе в ногу» просто так, по доброте душевной?

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