 

Альпинисты потеряли пса в горах, собака ждала помощи целый месяц в холоде и полном одиночестве

04.12.2021, 23:02, Разное
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Кабель Канело был включен в группу туристов, которые поднимались к вулкану Орисаба.

Когда цель была достигнута, группа отправилась в обратный пут, а пес потерялся. В результате животному пришлось обитать на горе в одиночестве около месяца.

Фото Лайло Агилара

Эта история быстро распространилась в сети и привлекла неравнодушных людей, которые решили спасти собаку.

Была сформирована экспедиция, которую возглавил опытный альпинист Лайо Агилар. Группа отправилась к вулкану, и нашла несчастного пса.

Фото Лайло Агилара

«Канело накормили, укутали в одеяло, приласкали», – рассказал лидер экспедиции.

Назад собаку спускали в рюкзаке – альпинисты часто менялись. Лайо поблагодарил всех участников экспедиции, которые помогали ему и животному.

Фото Лайло Агилара

Сначала парень забрал Канело к себе. Пес повел в доме спасителя несколько дней, но так как здесь уже было две собаки, далее путешественника отправили к ветеринарам, которые ищут ему новый дом.



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