Ученые рассказали о способности коронавируса “программировать” иммунную систему человека

Объединенный коллектив британских ученых недавно провел исследование, в результате которого выявил способность коронавируса к формированию будущего иммунного ответа на проявление новых инфекций. Исследователи полагают, что открытие показывает преимущество адаптации препаратов в соответствии с историей заражения перед универсальным подходом.

В основе изыскания ученых, представляющих Имперский колледж Лондона и Лондонский университет королевы Марии, лежал принцип “иммунного импринтинга” – процесса, в ходе которого первый всплеска белка SARS-CoV-2, попадающего в организм человека в результате инфицирования или вакцинации, генерирует способность его иммунитета к защите от разных вариантов патогена, а также определяет скорость ослабления иммунной системы. По словам одного из ведущих авторов исследования, профессора Розмари Бойтон, процесс воздействия различных белков-шипов способен определить как снижение, так и усиление ответов на разные варианты в перспективе. В целом, уровень антител со временем стремится к снижению, однако на защитную реакцию в значительной степени влияют и нюансы конкретного штамма. Это означает, что более предпочтительным профилактическим ходом был бы не универсальный поход, а адаптация вакцин в соответствие с историей заражения конкретного пациента.

Позицию Розмари Бойтон поддержал её коллега, профессор Дэнни Альтман, ссылающийся на результаты проведенных им нескольких крупных исследований. “Иммунитет к вакцинам быстро ослабевает. Это делает нас уязвимыми для прорывного заражения вариантом “Дельта”, и защиту обычно можно спасти с помощью третьей дозы. Это исследование теперь предлагает значительные новые подробности о том, кто и когда восприимчив к прорыву “Дельта””, – пояснил эксперт. Материалы научной работы были опубликованы в Science.

Источник: www.mk.ru