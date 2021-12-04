Мнение: О подготовке визита Лукашенко в Крым
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Интересные детали на тему предстоящего визита Лукашенко в Крым и Севастополь.
Визит президента Белоруссии на крымский полуостров, который скорее всего произойдет в ближайший квартал (не исключено, что в новогодние каникулы) произойдет по приглашению Владимира Путина.
Оба лидера, скорее всего, встретятся в Сочи или Москве, откуда отправятся самолетом в аэропорт Бельбек или Симферополь. Президенты посетят Севастополь, а также ряд городов Крыма – включая Ялту и столицу полуострова, а президент Белоруссии обязательно посетит как принадлежащий РБ санаторий, так и ряд культурно-исторических объектов. Также возможны морские прогулки, визит к Крымскому мосту, облет полуострова и инспекция новых инфраструктурных объектов.
Однако, последнее слово в любом случае будет за ФСО, службой безопасности Лукашенко, МИД обеих стран и службами протокола, сообщил Главмедиа источник в аппарате правительства РБ, подтверждённый источником, близким к руководству полуострова.
Скептикам редакция предлагает дождаться визита Лукашенко
https://t.me/glavmedia/127849 – цинк
Ждем.
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Источник: Colonel Cassad
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