Мнение: О подготовке визита Лукашенко в Крым

Интересные детали на тему предстоящего визита Лукашенко в Крым и Севастополь.

Визит президента Белоруссии на крымский полуостров, который скорее всего произойдет в ближайший квартал (не исключено, что в новогодние каникулы) произойдет по приглашению Владимира Путина.

Оба лидера, скорее всего, встретятся в Сочи или Москве, откуда отправятся самолетом в аэропорт Бельбек или Симферополь. Президенты посетят Севастополь, а также ряд городов Крыма – включая Ялту и столицу полуострова, а президент Белоруссии обязательно посетит как принадлежащий РБ санаторий, так и ряд культурно-исторических объектов. Также возможны морские прогулки, визит к Крымскому мосту, облет полуострова и инспекция новых инфраструктурных объектов.

Однако, последнее слово в любом случае будет за ФСО, службой безопасности Лукашенко, МИД обеих стран и службами протокола, сообщил Главмедиа источник в аппарате правительства РБ, подтверждённый источником, близким к руководству полуострова.

Скептикам редакция предлагает дождаться визита Лукашенко

https://t.me/glavmedia/127849 – цинк

Ждем.

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