 

Введение во Храм Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 4 декабря

04.12.2021, 8:56, Разное
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ИСТОРИЯ

Праведная пара Иоаким и Анна пообещали Господу, что если он дарует им чадо, посвятить его Богу. 4 декабря деве Марии исполнилось три года, отец и мать исполнили данный Господу обет и привели девочку в храм.

По преданию, маленькая Богородица легко взошла по высоким ступеням Иерусалимского храма. Там ее встречал святой Захария, отец Иоанна Предтечи. С тех пор Богородица служила Богу. Она все время была при храме, молилась и читала Писание.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 4 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

В этот православный праздник верующие начинали готовиться к Рождественским службам. В этот праздник принято впервые исповедовать детей. Обычно это делают после наступления семи лет.

На Руси в этот церковный день открывались ярмарки. Крестные матери и отцы всегда должны делать в этот православный праздник подарки своим крестникам. Также они могут угостить их чем-нибудь вкусным.

Вечером семьи приглашали а стол соседей или родных и потчевали их угощениями. Стоит помнить, что в этот период продолжается Филиппов пост, поэтому можно есть рыбные блюда.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 4 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

В этот церковный праздник строго запрещается делать какую-либо работу. Запрещается тяжелый умственный и физический труд. Лучше в этот день сходить в церковь на службу.

Нельзя стирать, убираться дома, гладить белье и делать всякую домашнюю, особенно грязную работу.

В этот церковный праздник нельзя давать деньги в долг. В таком случае вы рискуете остаться без средств и рискуете лишиться стабильности на ближайшее время.

Нельзя суетиться и делать дела в спешке. Иначе вы не будете ничего успевать на протяжении всего следующего года.



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