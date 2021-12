Ролик, покоривший Тик Ток, показал, как мебель выплёвывает кота

В сети появился ролик длительностью в пол минуты, но он покорил многих зрителей. Владелица продемонстрировала кота, который был зафиксирован камерой слежения поздним вечером.

На видео заметно, как несчастный котейка падает со стула, но все выглядело так, будто бы мебель извергла его из себя.

Котик не успел принять позу, которую обычно эти животные принимают, чтобы не получить травму.

@acerstan

Original one has over 1 million views! ##catsoftiktok ##macho ##thefallingcat

♬ original sound — AcerStan

Ролик был опубликован на портале Тик Ток и за короткое время набрал несколько миллионов просмотров, нашлось много зрителей, которые поделились своими мыслями на этот счет:

«Это очень смешно, я еще не видел, чтобы стул плевался котами».

«Кошмар, что же это творится».

«Я сейчас лопну от смеха. Пересмотрел 10 раз».

«Котан сделал вид, что все так и должно быть».