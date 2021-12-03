 

Появятся новые возможности: декабрь станет важным периодом в жизни трех знаков зодиака

03.12.2021, 15:54, Разное
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Текущий год принес немало сюрпризов, как приятных, так и не очень. Но он еще не закончился, и многие люди могут почувствовать приближение поворотных событий в их жизни буквально в последние дни и недели перед наступлением 2022 года. И особенно это касается трех знаков зодиака, которые непременно получат новые возможности в этом месяце.

Стрелец

Широкие просторы для осуществления самых заветных мечтаний появятся у представителей этого знака. Не стоит бояться использовать прежде скрытые потенциалы. Существовавшие ранее барьеры и преграды постепенно утрачивают свою силу, в то время как Вселенная вам благоволит. Любое начинание будет подкрепляться ее энергией, питая исполнителя дополнительной мотивацией и ресурсами. Пусть это будет реализация позитивных планов, которые также касаются и других людей. Взаимодействие с окружающими только увеличит шансы на успех.

Лев

В представителях этого знака оживится энергия изобретательства и фантазии. На протяжении всего декабря она будет пропитываться внезапным появлением оригинальных идей. Львам стоит подготовиться к осуществлению самых ценных из них.

Для успеха важно будет устранить сдерживающие факторы наподобие самокритики. Именно сейчас гораздо важнее вера в себя и свои силы. Попробуйте открыться для нового, не боясь ошибки. И даже если на первых этапах что-то не получится, ни в коем случае не останавливайте движение вперед.

Козерог

Третий знак зодака, которому декабрь представит редкие по своему масштабу и значимости возможности для судьбоносных изменений. Но распоряжаться ими нужно очень вдумчиво. Например, важно будет провести границу между достигнутым и намеченным. Планы на будущее не должны ставить под угрозу текущее благополучие. Но и это не значит, что нужно отказываться от исполнения задуманного. Выверенная стратегия с четким планом действий будет залогом успеха.



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