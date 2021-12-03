 

Эксперт Алименко рассказал, при какой диете человек становится “рыхлым”

03.12.2021, 15:24, Разное
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Эксперт Иван Алименко рассказал, при соблюдении какой диеты человек становится «рыхлым». Он заявил, что число людей с избыточным весом может увеличиться из-за моды на вегетарианство.
В РФ продолжает расти спрос на растительные продукты. Алименко рассказал, какую опасность несет переход на такую пищу и полный отказ от животного белка. Как считает специалист, в будущем на фоне таких тенденций может увеличиться число россиян с ожирением. Переход на пищу растительного происхождения замедляет обмен веществ.

Вес станет активно увеличиваться, если в организм не станет поступать животный белок. Само по себе мясо ускоряет метаболизм. Растительный белок не может усваиваться с такой же интенсивностью, как и животный. Проблема лишнего веса при таком режиме питания только усугубится.

Еще одним последствием злоупотребления пищей растительного происхождения являются саркопеническое ожирение. В этом случае избыток жировой ткани сочетается с потерей мышечной массы. В результате человек становится «рыхлым». У него может быть небольшой вес, но на уровне ожирения находится объем жировой ткани, поскольку «погорели» мышцы. При этом в пределах нормы сохраняется общий ИМТ.

Источник: radiosputnik.ria.ru



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