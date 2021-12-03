Маргарита Суханкина рассказала о третьем неудачном браке

Певица Маргарита Суханкина пояснила о своем третьем браке. Его артистка назвала неудачным.

Маргарита Суханкина приняла участие в программе «Судьба человека». Она откровенно поговорила с ведущим шоу Борисом Корчевниковым о личной жизни. С третьим мужем у артистки очень красиво начинался роман. Он приносил ей кофе в постель, дарил подарки. Мужчина был старше ее, постепенно отношения стали развиваться. После оформления отношений в ЗАГСе сюрпризы по утрам резко прекратились. Муж заявил, что завоевал Суханкину.

Спустя время житель и вовсе признался, что вступил в браке назло другой женщине. Суханкина, в свою очередь, должна была жить по его правилам. Однако артистка не согласилась. После развода последовала дележка имущества. Всего брак продлился три года.

Напомним, что известность к Маргарите Суханкиной пришла, когда она выступала в группе «Мираж». Она так и не стала матерью. В 2013 году артистка усыновила девочку и мальчику из детского дома.

Источник: teleprogramma.pro