Более 100 НКО стали победителями конкурса “Москва – добрый город”

Власти столицы вывели процедуру конкурса на новый уровень: минимальный размер гранта увеличен в два раза – до миллиона рублей, упрощены организационные требования, форма заявки стала понятнее и прозрачнее, появилась круглосуточная горячая линия, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Благодаря нововведениям количество участников конкурса увеличилось на 15%. Ракова отметила проработанность и актуальность проектов для городской повестки.

“Это значит, что жители Москвы получат адресную помощь от социально ориентированных НКО”, – сказала заммэра.

Гранты разделили на большую, среднюю и малую категории. Суммы более пяти миллионов получили 27 социально ориентированных НКО. Социальные проекты победивших НКО помогут 12 тысячам москвичей.

По итогам конкурса грант на самую большую сумму получил благотворительный фонд помощи хосписам “Вера”. Организация занимается индивидуальной поддержкой пациентов, развивает профессиональные качества координаторов и волонтеров.

В число победителей вошла региональная общественная организация инвалидов “Перспектива”. Она проводит реабилитацию, профориентацию и трудоустройство детей и молодежи с инвалидностью.

За последние 20 лет власти Москвы поддержали более 2,5 тысячи проектов некоммерческих организаций. Сегодня в городе работает более 30 тысяч НКО, а опыт регулярного участия в благотворительной и волонтерской деятельности есть у каждого четвертого жителя столицы.