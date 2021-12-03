 

Вирусолог Малинникова не исключила самоликвидацию дельта-штамма COVID-19

03.12.2021, 11:50, Разное
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Вирусолог Елена Малинникова не исключила, что дельта-штамм COVID-19 может самоликвидироваться. Она назвала реальным повторения японского сценария.
Дельта-штамм могу исчезнуть из-за того, что вирус постоянно мутирует. Малинникова заявила, что подобные ситуации действительно возникают. Мутации происходят регулярно на организмах, где есть ДНК и РНК. В течение всей жизни встречаются сбои в образовании линейных полимеров. С мутацией связаны и наследственные изменения. Вирус изменяется, становятся другими его способности. Одни приводят к фатальным последствиям, а другие напротив, идут на пользу.

О том, что дельта-штамм коронавирусной инфекции изменился, было известно и ранее. Скорее всего, именно данный фактор и привел к самоуничтожению. Однако нужно подождать, чтобы с точностью дать оценку информации японских коллег.

Штамм «Дельта» на практике оказался очень изменчивым, у него наблюдались постоянные сбои. Ученые из Японии нашли ошибку в сборке вируса. Она и привела к таким последствиям.

Источник: sm.news



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