Вирусолог Малинникова не исключила самоликвидацию дельта-штамма COVID-19

Вирусолог Елена Малинникова не исключила, что дельта-штамм COVID-19 может самоликвидироваться. Она назвала реальным повторения японского сценария.

Дельта-штамм могу исчезнуть из-за того, что вирус постоянно мутирует. Малинникова заявила, что подобные ситуации действительно возникают. Мутации происходят регулярно на организмах, где есть ДНК и РНК. В течение всей жизни встречаются сбои в образовании линейных полимеров. С мутацией связаны и наследственные изменения. Вирус изменяется, становятся другими его способности. Одни приводят к фатальным последствиям, а другие напротив, идут на пользу.

О том, что дельта-штамм коронавирусной инфекции изменился, было известно и ранее. Скорее всего, именно данный фактор и привел к самоуничтожению. Однако нужно подождать, чтобы с точностью дать оценку информации японских коллег.

Штамм «Дельта» на практике оказался очень изменчивым, у него наблюдались постоянные сбои. Ученые из Японии нашли ошибку в сборке вируса. Она и привела к таким последствиям.

Источник: sm.news