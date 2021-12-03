 

Мнение: Зеленский напугал Пескова?

03.12.2021, 0:34, Разное
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Президент Украины выступил с посланием к Раде и украинскому народу.

Высказался Владимир Зеленский и про Крым. Мол, возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины.

Эти слова, похоже, напугали Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, который заявил, что высказывания Зеленского по теме возвращения Крыма – это «прямая угроза в адрес России».

По словам Пескова, «подобная формулировка означает, что киевский режим намерен использовать все имеющиеся возможности, включая силовые, для того, чтобы посягнуть на российский регион» (отсюда).

Не понимаю, чего это Песков растревожился? Мало ли чего говорят на Украине про Крым, который по историческому недоразумению какое-то время находился  в составе Украинской СССР, а  потом был включен в состав нового государства, образованного в 1990 году. Это при том, что в 1991 году референдум о вхождении Крыма в состав Украины был признан несостоявшимся… И это решил ЦИК Украины.

Вроде бы, пусть говорят, как говорится, чем бы не тешились… Но Песков, похоже, чего-то испугался. Или это не Песков? Это Кремль встревожился?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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