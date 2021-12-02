Суд заменил Соболь условные исправительные работы на реальные

…по делу о незаконном проникновении в жилище.

Симоновский суд Москвы заменил стороннице Алексея Навального Любови Соболь условные исправительные работы на реальные по делу о незаконном проникновении в жилище (ч. 2 ст. 139 УК). Об этом сообщил в инстаграме адвокат Владимир Воронин.

Фото: ТАСС.

По словам защитника, членов семьи и коллег Соболь не опросили, «а подразделение розыска московского УФСИН не были проинформированы о розыске». «Инспекция направила какие-то бессмысленные запросы, вроде ГИБДД, Департамент труда и социальной защиты населения, а также обзвонили московские следственные изоляторы на предмет нахождения там Любови», — рассказал Воронин.

По его словам, также были опрошены двое соседей, один из которых «отделен двумя дверьми от квартиры Любови». Помимо этого, инспекция не направила ни одного уведомления о необходимости явки, добавил защитник.

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Приговор Соболь вынесли в середине апреля. ФСИН потребовала назначить оппозиционерке реальные работы в ноябре. При этом в конце лета Соболь покинула Россию, а в октябре ее объявили в розыск «по статье УК».

По версии обвинения, после расследования Навального о своем отравлении и публикации видео, в котором предполагаемый сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев фактически сознался в соучастии в отравлении политика, Соболь попыталась проникнуть в квартиру Кудрявцева.

Оппозиционерку задержали 25 декабря прошлого года и затем возбудили против нее уголовное дело по заявлению Галины Субботиной — тещи предполагаемого сотрудника ФСБ. Обвинение утверждало, что Соболь проникла в квартиру пожилой женщины, обошла все помещения и сняла происходящее на телефон, а затем скрылась.

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