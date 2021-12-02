 

Защитит хозяев дома: как сделать оберег из простого коврика у входной двери

02.12.2021, 21:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Обычный коврик, лежащий перед входной дверью, вполне может стать оберегом, надежно защищающим живущих в доме людей от различных неприятностей. Чтобы простой половичок превратился в защитника дома, нужно придать ему особую форму и сделать подклад. Такой талисман не только убережет хозяев от житейских неурядиц, но и привлечет в дом счастье, благополучие и удачу.

Правильная форма

Форма коврика, выступающего в качестве оберега, зависит от того, как расположены входные двери.

Выбирать половичок нужно с учетом следующего:

запад, север или северо-запад – овальная или круглая форма; восток или северо-восток, юг – прямоугольный коврик.

Разумеется, нельзя просто приобрести половичок правильной формы и положить перед дверью. Чтобы он стал талисманом, потребуется выполнить несколько простых обрядов.

Посолить и почистить

Половичок следует содержать в чистоте. Но обычной чистки мало, если вы хотите, чтобы он оберегал домочадцев.

С только что купленным ковриком нужно проделать следующее:

щедро посолить; дать полежать несколько минут; аккуратно счистить соль, например, используя пылесос.

Такие же действия нужно совершать и при регулярной чистке половичка.

Подклад для благополучия

Чтобы привлечь в дом благополучие и богатство, нужно сделать под коврик подклад. Для этого потребуются монетки. Можно использовать обычные или китайские (с отверстием в центре).

Монеты нужно правильно расположить. Они должны лежать орлом кверху. Достаточно двух-трех монеток для того, чтобы половичок начал привлекать в дом финансовую энергию. Следует поддерживать чистоту. Если монетки будут облеплены грязью, подклад перестанет действовать.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода
Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица
Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Вид половичка

Важное значение имеет и дизайн коврика. Не нужно приобретать половичок, украшенный изображениями того, на что не следует наступать. Например, коврик с принтом в виде херувимов или птиц покупать не нужно. Он может принести несчастье. Также нельзя размещать перед дверью именные половички, а перед входом в офис раскладывать коврики с названием фирмы или ее логотипом.

Изображение должно быть нейтральным и косвенно связанны с дорогами, с поверхностью земли. Камешки, трава, садовая дорожка отлично подойдут.

Ручная работа

Самыми мощными оберегами становятся половички, не купленные в магазине, а сделанные самостоятельно.

Для изготовления коврика можно использовать любые подходящие материалы, например, пробковые листы, веревку, старые ремни или ткань, синтетическую пряжу. В старину половички делали из ветоши, обрезков ткани.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Камерон Диас объяснила, почему перестала сниматься в кино: “Я не справлялась”

20.06 / Медики назвали самые полезные продукты для сердца

19.07 / Мнение: Азиатский тип науки

03.12 / Модный дизайнер рассказал, какие вещи нужно выбросить из шкафа до наступления нового года

23.04 / Доктор Александр Мясников назвал неочевидные факторы развития инфаркта

20.12 / Мнение: Неизменность

02.07 / Мнение: Кто из них спасёт Россию?

12.10 / МИД Армении опроверг информацию о ящиках с абрикосами, выпавших из автомобиля посольства

16.06 / Убийца детей из Казани пострадал в СИЗО

04.07 / Мнение: Социальная роботизация

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика