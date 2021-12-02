Защитит хозяев дома: как сделать оберег из простого коврика у входной двери

Обычный коврик, лежащий перед входной дверью, вполне может стать оберегом, надежно защищающим живущих в доме людей от различных неприятностей. Чтобы простой половичок превратился в защитника дома, нужно придать ему особую форму и сделать подклад. Такой талисман не только убережет хозяев от житейских неурядиц, но и привлечет в дом счастье, благополучие и удачу.

Правильная форма

Форма коврика, выступающего в качестве оберега, зависит от того, как расположены входные двери.

Выбирать половичок нужно с учетом следующего:

запад, север или северо-запад – овальная или круглая форма; восток или северо-восток, юг – прямоугольный коврик.

Разумеется, нельзя просто приобрести половичок правильной формы и положить перед дверью. Чтобы он стал талисманом, потребуется выполнить несколько простых обрядов.

Посолить и почистить

Половичок следует содержать в чистоте. Но обычной чистки мало, если вы хотите, чтобы он оберегал домочадцев.

С только что купленным ковриком нужно проделать следующее:

щедро посолить; дать полежать несколько минут; аккуратно счистить соль, например, используя пылесос.

Такие же действия нужно совершать и при регулярной чистке половичка.

Подклад для благополучия

Чтобы привлечь в дом благополучие и богатство, нужно сделать под коврик подклад. Для этого потребуются монетки. Можно использовать обычные или китайские (с отверстием в центре).

Монеты нужно правильно расположить. Они должны лежать орлом кверху. Достаточно двух-трех монеток для того, чтобы половичок начал привлекать в дом финансовую энергию. Следует поддерживать чистоту. Если монетки будут облеплены грязью, подклад перестанет действовать.

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Вид половичка

Важное значение имеет и дизайн коврика. Не нужно приобретать половичок, украшенный изображениями того, на что не следует наступать. Например, коврик с принтом в виде херувимов или птиц покупать не нужно. Он может принести несчастье. Также нельзя размещать перед дверью именные половички, а перед входом в офис раскладывать коврики с названием фирмы или ее логотипом.

Изображение должно быть нейтральным и косвенно связанны с дорогами, с поверхностью земли. Камешки, трава, садовая дорожка отлично подойдут.

Ручная работа

Самыми мощными оберегами становятся половички, не купленные в магазине, а сделанные самостоятельно.

Для изготовления коврика можно использовать любые подходящие материалы, например, пробковые листы, веревку, старые ремни или ткань, синтетическую пряжу. В старину половички делали из ветоши, обрезков ткани.