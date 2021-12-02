Не только улучшат образ, но и сбалансируют черты лица: советы по выбору трендовой прически для дам, которые считают свой нос большим

Многие девушки комплексуют по поводу своей внешности и стараются ее приукрасить самыми различными способами, например, при помощи макияжа или прически. Грамотно подобранная стрижка поможет отвлечь внимание от той части лица, которая как вы считаете не слишком привлекательная.

Если у женщины большой нос, то можно его немного уравновесить, если правильно подстричь волосы.

Вот некоторые самые выигрышные образы, которые стоит взять себе на заметку.

Челка

Челка, уложенная набок, поможет отвлечь внимание от носа и смягчить черты лица в целом.

Если же челка ровная, то она будет еще больше привлекать внимание к носу.

Правильно подобрать длину волос

Если у женщины достаточно большой нос, то ей стоит выбирать прически на длинные волосы или же средней длины.

Кроме того, это отличная возможность красиво поиграть с вариантами выполнения прически, например, завить пряди, чтобы добавить объем.

Цвет волос

Уникальный и достаточно яркий цвет прядей поможет сделать основной акцент на самой прическе и отвлечь внимание от носа.

Нужно проконсультироваться с колористом относительно того, какой оттенок волос лучше всего выбрать, чтобы подчеркнуть красоту стрижки.

Пикси

Если вы не комплексуете по поводу своего носа и хотите продемонстрировать свой профиль, то стоит выбрать прическу пикси.

Ультракороткие пряди привлекают внимание к чертам лица. Можно также выбрать более удлиненный вариант пикси с челкой, красиво уложенной набок.

Стрижка слоями

Многослойная прическа поможет добавить образу больше мягкости, а также отвлечет внимание от носа. Такая стрижка хороша тем, что волосы можно носить как прямыми, так и завить их в мягкие волны.

Отличным примером является стрижка в стиле Дженнифер Энистон, которая точно знает то, как при помощи слоев сбалансировать черты лица.

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Кудри и волны

Такая укладка волос хороша тем, что при ее выполнении лицо визуально расширяется, а нос в свою очередь сужается.

Можно завить волосы на бигуди или же сделать химическую завивку.

Пробор набок

Чтобы немного отвлечь внимание от большого носа, нужно уложить волосы только лишь на одну сторону.

Этот стилистический прием хорошо работает независимо от длины прядей. Такая укладка помогает привлечь внимание к глазам.

Чего стоит избегать?

Если хочется отвлечь внимание от большого носа, то при выполнении коротких причесок их нужно тщательно продумать. Суперкороткую стрижку стоит выбирать только в том случае, если вы не боитесь полностью продемонстрировать все свои черты лица.

Не стоит выбирать ровную челку, так как она визуально подчеркивает глаза и нос. Челка может творить самые настоящие чудеса с лицом, например, удлинить его, укоротить, расширить, сделать стройнее, подчеркнуть черты.

Не стоит выбирать слишком резкие и прямые стрижки, а также гладкие прически. Все эти варианты совершенно не подходят, если нужно замаскировать какие-то имеющиеся недостатки внешности.

Важно принимать свою внешность такой, какая она есть. При этом стоит выбирать ту прическу, которая вам больше всего нравится и чтобы было максимально комфортно.