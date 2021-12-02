Мнение: Русский штамм – самый опасный в мире?!

Какой вам еще омикрон… Не о том думаете. В России вирус ковида ВЧЕТВЕРО более смертельный, чем в среднем в мире!



смертность от коронавируса, Россия, ноябрь, 2021

Государственная статистика – вообще-то коварная наука. Вроде бы, на первый взгляд, она совершенно беззащитна перед манипулированием со стороны политического руководства: статистики – люди подневольные, что им скажут, то они будут вынуждены «рисовать». Как оно бывает, мы все прекрасно видим на примере инфляции: тот же Путин считает, что «народу не нравится», когда инфляция в стране слишком высокая – и статистикам приходится постоянно выдавать цифры поменьше, чтобы не злить руководство, а самому руководству было бы сподручнее рапортовать об «успехах». А с другой стороны, цены растут как на дрожжах – все это видят, а глядя на показатели типа «инфляция 6-7% в год», давно уже только руками разводят…

Но тут не все просто. Статистика умеет мстить! Так как она все-таки является отражением реальности, то все показатели в ней должны быть взаимосвязаны, и если правительство по каким-то причинам приказывает «фиксировать» некий важный показатель на «политически целесообразном» уровне, а остальные «дозволяет» считать «как есть» – в общей картине возникают перекосы, которые постепенно становятся просто вопиющими! Именно это сейчас происходит в отечественной ковид-статистике. Результаты УЖЕ СЕЙЧАС такие, что, по идее, от росстатистики ковида должен содрогнуться мир! И я нисколько не преувеличиваю. Ведь по сути сейчас российские цифровые показатели просто заставляют сделать вывод, что в России

А) бушует самый смертоносный штамм коронавируса в мире

Б) этот «русский штамм» не то что не блокируется прививками – наоборот: вакцинация, похоже, ему только способствует!

И, наконец, третий очевидный вывод: миру надо бояться не неведомого «омикрона», который почти никто не видел и про который никто не знает даже минимальной статистики показателей смертности; ему надо бояться «русского штамма», который В РАЗЫ смертельнее того вируса, что орудует в странах Европы и в США.

И в этом утверждении нет никакой конспирологии – нет, это простой расчет самых кондовых и общедоступных статистических показателей, тех самых, которые нам каждый день сообщают по радио и телевидению.

Теперь подробнее.

Как я и писал в своем посте «Рубеж. Предсказания Сапожника сбываются» – ноябрь завершился ровно так, как я и предсказывал. Смертность от ковида в России вышла (выведена?) на «плато» – где и остается, ожидая, видимо, дальнейших указаний.

Всё, как видим, там, где и должно было быть (как предрекал ваш покорный слуга) – количество смертей от ковида в российской официальной статистике уже месяц (!) прочно закреплено в очень узком диапазоне «1200-1250». А вот по показателю «количество заражений в день» у российского руководства, видимо, нет столь четких целевых ориентиров – поэтому тут снижение куда более явное: от максимума в начале ноября – 41 тыс. «заражений» в день, его уже «спустили» на уровень 32-33 тыс. в день, то есть почти на 20%.

В итоге, чисто по цифрам, мы уже имеем довольно странный эффект: получается, что формально «эпидемия идет на спад», люди заражаются всё меньше… а смертность от ковида не снижается! Отчего ж люди продолжают умирать? Тут варианта два: или считают неправильно, или… Или у вируса снижается вирулентность, но повышается летальность! Проще говоря – вирус стал хуже заражать, но лучше убивать.

Рассчитаем простейший «коэффициент летальности» того штамма, который «работает» в РФ сейчас – то есть долю умирающих от общего количества заражающихся в день. Возьмем сегодняшние цифры – 1221 смерти и 33389 заражений, всё в сутки, 30 ноября. Делим одно на другое, умножаем на 100% – получаем показатель летальности в 3,8%. Однако!

Какие еще 3,8%?? Почти 4% летальности! Это что ж, получается? Если ты заразился ковидом в России, у тебя шанс умереть – один из 25?! Но это ж чертовски много, господа! ВОЗ говорит о летальности коронавируса в районе 1%!

Начинаем лихорадочно смотреть статистику по миру и другим странам, благо Яндекс своим сайтом https://yandex.ru/covid19/stat дает нам для этого прекрасную возможность. Первым делом – смотрим по миру в целом. Вчерашняя дата: смертей от ковида в день во всем мире – зафиксировано 9097, заражений в день – 704256. Делим одно на другое… Черт – 1,2%. Как и говорит ВОЗ!

Возьмем какую-нибудь крупную страну – например, США. Последняя дата: смертей в сутки – 1960, заражений – 137602. Делим смерти на заражения… Черт! 1,4%. Вероятность умереть, заразившись – в 2,5 раза ниже, чем в России.

Ок, давайте какую-нибудь крупную страну Европы. Германия – 0,5% летальность! Великобритания – 0,4%! В Англии коронавирус в 10 РАЗ менее смертоносный, чем в РФ??

Ладно, не будем брать крупную европейскую – возьмем проблемную, например, Венгрию. В маленькой Венгрии ковид буквально косит население, бушует круче, чем в России. Последний месяц в Венгрии смертность от ковида в пересчете на сто тысяч населения много ХУЖЕ наших официальных показателей: в Венгрии умирает в день 4 на 100 тысяч, в России – 0,8. В пять раз! Смотрим летальность: в Венгрии в день на сегодня – 192 смерти, 11152 заражения… Черт! Даже в Венгрии, которую ковид вроде просто косит, летальность – 1,7%! Венгерский ковид в 2 с лишним раза менее смертоносный, чем наш российский.

А давайте посмотрим, какие были показатели ковида в России ровно год назад. Смотрим 1 декабря 2020 года: смертей в день – 569, заражений – 26402. Летальность, стало быть – 2,2%. Тоже высокая, выше, чем сейчас в Венгрии, выше чем в среднем в мире сейчас… но ведь ощутимо ниже, чем сейчас в России! Намного ниже! 2,2% тогда и 3,8% – сегодня!

И надо ведь еще учесть, что в начале декабря прошлого года в России практически не было вакцинированных. И тем не менее в день умирало 569, а сейчас – 1221. Более чем двукратный рост смертей – при том, что в России нынче, как нам рапортуют, 50 млн. человек вакцинировано, 38% всего населения. Получается – количество вакцинированных выросло с нуля до 50 миллионов, а параллельно и смертность от ковида выросла вдвое?! Это как так? Вакцина ведь, по идее, должна способствовать снижению, а не росту смертности? Может быть, что-то перепутали, когда ее делали?

Но мы видим, что выросла, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, не только смертность, но и летальность самого вируса: была – 2,2%, стала – 3,8%. Шанс умереть, заразившись, получается, сильнее всего вырос именно в России! Причем уже непонятно – то ли НЕСМОТРЯ, то ли БЛАГОДАРЯ вакцинации…

Давайте возьмем еще одну любопытную дату – 16 июня. Посвященные знают, что это день, когда в Женеве встретились Путин и Байден. Именно после той судьбоносной встречи в России начала стремительно расти смертность от ковида. Итак, что было 16 июня с коронавирусом в России? Смертность – 396, зараженных в день – 13397. Летальность – 2,9%. Почти на процент ниже, чем сейчас! Это не говоря о том, что смертей было ВТРОЕ меньше. Да что же происходит?

Вообще непонятно, честно говоря: как при настолько ужасающей статистике, которую показывает Россия, мир может волноваться по поводу какого-то омикрона. По-моему, одного того, что в России вероятность умереть от ковида аж ВЧЕТВЕРО выше, чем в среднем в мире (то есть в России в 4 раза более летальный вирус) – должен был бы поставить всех на уши. Но почему-то не ставит. Никто даже не говорит о «русском штамме». Индийский – был, китайский – был. Сейчас вот заговорили об «африканском». А ведь «русский»-то, похоже, круче их всех вместе взятых! Чего стоит хотя бы способность «русского» увеличивать и общую смертность, и свою летальность… по мере роста числа вакцинированных.

И ведь заметьте – у меня никакой конспирологии! Только полностью открытые, официальные данные. Подпольный демограф Алексей Ракша (популярный в Фейсбуке, а также на радио Свобода и Эхе Москвы) говорит, что анализирует некие «сырые» данные Росстата (не публикуемые в его сводной статистике); по его словам, в России идет систематическое «занижение ковидной статистики» и вообще он уверяет, что по его расчетам реальная смертность от ковида в России в 2-2,5 раза выше той, что показывают официально. То есть не 1200-1250 в день, а 2500-3000 в день. Ракшу охотно цитируют и интервьюируют. Но если мы подставим в уравнения не 1221, а 2500 смертей в день – у нас какая станет летальность? 8%?? В 7 раз выше, чем в среднем в мире?

Я не предлагаю ориентироваться на альтернативные данные Ракши. Давайте вести себя как абсолютно лояльные граждане: что нам говорят официально, тому мы и верим. Но получается, что официально нам сообщают – от имени российского государства – следующее: в России свирепствует самый опасный штамм в мире, чем больше людей вакцинируется – тем более летальным он становится, тем больше людей умирает. На таком фоне призыв «Надо вакцинироваться еще больше!» звучит несколько двусмысленно.

Сравним еще вот что: какова была официальная летальность у вируса год назад В МИРЕ – и какова она сейчас. Итак, МИР, 02 декабря 2020 года, смотрим: в день – 12682 смерти, заражений – 654981. Делим одно на другое – 1,9%. А сейчас, напомню – 1,2%. Получается, что в мире общая летальность коронавируса снижается (за год с «почти 2» до «почти 1»), а в России – растет! В Мире упала почти в 2 раза, в России – выросла в 2 раза. Неплохо!

Кстати, Венгрия (та самая, в которой смертность от коронавируса впятеро на сегодня выше, чем даже в РФ) – одна из очень немногих в ЕС, которая официально разрешает колоть своих граждан вакциной «Спутник». Ничего не хочу этим сказать, просто отмечаю сей любопытный факт.

Радует в итоге одно: если в России в самом деле имеется «самый опасный русский штамм» – нам не придется, как с омикроном, судорожно закрывать все аэропорты, заворачивать поезда и пароходы, а при виде каждого иностранца дрожать от страха – боже, боже, а вдруг он принес заразу к нам?? Нам не придется переживать и думать – как защититься, что еще сделать, чтобы не принести смертоносный вирус в страну?

Этот вирус уже давно здесь, с нами; он НАШ.

UPD. Вишенка на торт. Посмотрим нашего ближайшего соседа – Украину. Последние официальные данные оттуда: на 30 ноября – 592 смерти в день, количество зараженных – 12601 за день. Смертность, таким образом, 1,4 на сто тысяч населения (в полтора раза выше, чем в России). Ну а летальность – аж 4,7%! Почти 5! Как обычно: если хочешь утешиться и найти страну, где дела еще хуже, чем в бедовой РФ – смотри Украину, не ошибешься. Братья, что тут поделать…

UPD2. Считаю информацию общественно значимой, поэтому (чего я никогда не делаю) – прошу РЕПОСТА!