Мнение: Курильские “Бастионы”

1. Россия разместила на Курильских островах противокорабельные комплексы "Бастион". С сего дня они уже заступили на круглосуточное боевое дежурство. На ожидаемые истерики японцев заранее заявлено, что Россия сама решает, где и что на своей территории размещать. Комплексы с помощью БДК размещены на острове Матуа. Примечательно, что премьер-министр Японии заявлял, что проблему Курил нельзя оставлять потомкам и надо решить сейчас. Ответ на это достаточно красноречив.

2. Также продолжились разговоры про создание новой военной базы и другой военной инфраструктуры на Курильских островах, которая расширит военные возможности РФ на этом направлении. Само собой, это также и сигнал для японцев, что на Курилах им ловить нечего и линия на укрепления военного контроля над Курилами будет продолжена.

3. С моей точки зрения, было бы желательно, помимо укрепления группировки на Курильских островах, еще и денонсировать декларацию 1956-го года, на которую ссылаются японцы претендуя на южно-курильские острова. Японии надо раз и навсегда сказать, что с точки зрения России нет никакой проблемы с Курилами – они принадлежат и будут принадлежать России и переговоры на эту тему более с Японией не вести. Нечего подпитывать напрасные иллюзии у американских вассалов.

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