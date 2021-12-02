 

Володин прокомментировал новые санкции ЕС против Белоруссии

02.12.2021, 19:20, Разное
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Решение ЕС принято в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе.

Введение санкций – жестоко по отношению к людям, подчеркнул спикер. “Наступила зима, а значит, условия нахождения на границе становятся тяжелее с каждым днем”, – написал Володин.

Спикер ГД обвинил власти Польши в использовании жестоких методов, напоминающих времена второй мировой войны. “А Евросоюз вводит санкции против Белоруссии, обвиняя ее в миграционном кризисе”, – добавил Володин.

Он напомнил, что миграционный кризис стал следствием политики США и Евросоюза. Они разрушали страны, создавали гуманитарные проблемы – люди вынуждены бросить дома и искать лучшей жизни, отметил председатель Госдумы.

“Совершенно очевидно: санкционная политика направлена на сдерживание Белоруссии и Российской Федерации. Мы живем в этой обстановке уже с 2014 года, и всем должно быть понятно, что любая подобная этому миграционному кризису ситуация — не причина, а повод для обвинений”, – подчеркнул Володин.

В четверг, 2 декабря, в ходе 61-й сессии Парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии парламентарии двух стран приняли заявление в связи с миграционным кризисом. Они призвали Евросоюз принять меры по разрешению ситуации.

Ранее на белорусско-польской границе скопились тысячи беженцев. Варшава не стала их пропускать и ввела на приграничных территориях режим чрезвычайного положения.



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