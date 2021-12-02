 

Программисты Иннополиса научили молиться искусственный интеллект

02.12.2021, 18:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Специалисты Университета Иннополис (Татарстан) подготовили к освящению программный продукт, способный синтезировать и произнести любую молитву по желанию пользователя. При этом участие пользователя в молитве необязательно.

Работа по созданию компьютерной программы для молитв заняла три года. В самообучающуюся распределённую нейросеть загружали все богослужебные тексты, которые удавалось найти в церковных библиотеках и оцифровать с разумными трудозатратами. В отдалённые монастыри и скиты выезжали специалисты, чтобы сделать аудиозаписи молитв в исполнении наиболее популярных старцев.

Российские программисты научили молиться искусственный интеллектТеперь, чтобы поддерживать связь с небесным покровителем, верующему не нужно посещать храм или отвлекаться от повседневных занятий. Достаточно зарегистрироваться на сайте Иннополиса, заполнить анкету, составить перечень основных просьб к Создателю и список предпочитаемых святых, а также согласиться с правилами сервиса и условиями обработки персональных данных. Программа будет удалённо молиться вместо пользователя.

– Социологические исследования показывают, что примерно 30 миллионов человек только в России хотели бы молиться регулярно, но не имеют для этого времени и необходимых навыков. В частности, мало кто знает церковно-славянский язык. Мы решили эту проблему в рекордные сроки, – заявил руководитель проекта Рафаэль Шамсутдинов.

Пользователь может настроить любую частоту и продолжительность молитв. Каждая молитва будет оригинальной, вероятность повтора – один случай на 16 в 21-й степени. Сравнительные исследования, которые проходили в течение девяти месяцев, не показали никаких отличий в эффективности синтезированного послания от молитвы, сотворённой живым верующим.

Пока пользование сервисом будет бесплатным, но через полгода Иннополис планирует установить экономически целесообразную ежемесячную плату за синтез.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.11 / Эндокринолог рассказала, чего не хватает организму, когда хочется сладкого

23.11 / 15 лет назад Ангела Меркель стала канцлером ФРГ

01.03 / Выдыхайте: маска не снижает уровень кислорода в крови у астматиков

09.07 / ВВС США планируют испытать магнитную навигацию для поиска противника

15.12 / Как россияне хотят встретить Новый год

09.07 / Врач Маргарита Подобед опровергла главные мифы о вреде хлеба и молока

10.07 / Бурунов об одиночестве: “Прошла любовь – завяли помидоры”

03.11 / Мнение: О самом оболганном герое отечественной войны

28.09 / Отчего у НеМихаила диарея – Личное мнение

14.07 / Мнение: Эх, было лето…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика