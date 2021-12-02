Программисты Иннополиса научили молиться искусственный интеллект

Специалисты Университета Иннополис (Татарстан) подготовили к освящению программный продукт, способный синтезировать и произнести любую молитву по желанию пользователя. При этом участие пользователя в молитве необязательно.

Работа по созданию компьютерной программы для молитв заняла три года. В самообучающуюся распределённую нейросеть загружали все богослужебные тексты, которые удавалось найти в церковных библиотеках и оцифровать с разумными трудозатратами. В отдалённые монастыри и скиты выезжали специалисты, чтобы сделать аудиозаписи молитв в исполнении наиболее популярных старцев.

Теперь, чтобы поддерживать связь с небесным покровителем, верующему не нужно посещать храм или отвлекаться от повседневных занятий. Достаточно зарегистрироваться на сайте Иннополиса, заполнить анкету, составить перечень основных просьб к Создателю и список предпочитаемых святых, а также согласиться с правилами сервиса и условиями обработки персональных данных. Программа будет удалённо молиться вместо пользователя.

– Социологические исследования показывают, что примерно 30 миллионов человек только в России хотели бы молиться регулярно, но не имеют для этого времени и необходимых навыков. В частности, мало кто знает церковно-славянский язык. Мы решили эту проблему в рекордные сроки, – заявил руководитель проекта Рафаэль Шамсутдинов.

Пользователь может настроить любую частоту и продолжительность молитв. Каждая молитва будет оригинальной, вероятность повтора – один случай на 16 в 21-й степени. Сравнительные исследования, которые проходили в течение девяти месяцев, не показали никаких отличий в эффективности синтезированного послания от молитвы, сотворённой живым верующим.

Пока пользование сервисом будет бесплатным, но через полгода Иннополис планирует установить экономически целесообразную ежемесячную плату за синтез.

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