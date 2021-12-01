Специалисты назвали четыре фрукта, которые нельзя употреблять людям с диабетом
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Людям с повышенным уровнем сахара в крови следует тщательно следить за своим рационом, чтобы не вызывать скачков инсулина. Фрукты содержат в себе большое количество природной сладости, поэтому некоторые из них употреблять не рекомендуется.
Повышенный показатель сахара в крови указывает на нарушение работы поджелудочной железы. При данных показателях специалисты рекомендуют отказаться от употребления следующих фруктов:
• Арбуз;
• сушеные финики;
• ананасы;
• слишком спелые бананы.
Диабет также требует исключения из рациона жирной пищи, так как она создает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу.
Рекомендуется увеличить количество яблок в рационе, а также зелени. Если тщательно подобрать меню во время диабета, то можно питаться полезно и не менее вкусно.
Источник: www.mk.ru
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