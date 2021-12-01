Специалисты назвали четыре фрукта, которые нельзя употреблять людям с диабетом

Людям с повышенным уровнем сахара в крови следует тщательно следить за своим рационом, чтобы не вызывать скачков инсулина. Фрукты содержат в себе большое количество природной сладости, поэтому некоторые из них употреблять не рекомендуется.

Повышенный показатель сахара в крови указывает на нарушение работы поджелудочной железы. При данных показателях специалисты рекомендуют отказаться от употребления следующих фруктов:

• Арбуз;

• сушеные финики;

• ананасы;

• слишком спелые бананы.

Диабет также требует исключения из рациона жирной пищи, так как она создает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу.

Рекомендуется увеличить количество яблок в рационе, а также зелени. Если тщательно подобрать меню во время диабета, то можно питаться полезно и не менее вкусно.

Источник: www.mk.ru