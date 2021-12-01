 

Скандалы: Коттеджи, квартиры и казённый «лексус»

01.12.2021, 13:26, Разное
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Откуда у директора кузбасской шахты «Листвяжная» дорогое жильё в Москве

Руководители шахты «Листвяжная», где погиб 51 человек, делают всё, чтобы замять скандал. Не дают журналистам общаться с шахтёрами, ссылаясь на коронавирус. Отрицают заклеивание скотчем газоанализаторов, чтобы работа не останавливалась. Не признаёт вину и арестованный директор злополучной шахты — 47-летний кузбассец Сергей Махраков.

Ему инкриминируют статью 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Санкции по ней — до семи лет тюрьмы.

А ведь буквально в августе директор «Листвяжной» Сергей Махраков признавался лучшим среди руководителей шахт Кузбасса. Вплоть до аварии его карьера развивалась превосходно. Судя по активам, которые обнаружил Лайф, с деньгами у него всё было хорошо. В отличие от шахтёров.

В кемеровском городке Белово, где находится шахта «Листвяжная», он занимает добротный и просторный коттедж, который Лайф снял с высоты. Семье Махракова есть где остановиться в Москве. У директора в собственности две дорогие квартиры в столичном районе Раменки. Там живут его жена, сын и дочь.

В жилом комплексе бизнес-класса «Доминион» — это высотка на Ломоносовском проспекте в стиле сталинский ампир — у Махракова апартаменты на 128 квадратов и машино-место. Ещё директору принадлежит студия площадью 95 м² в ЖК «Мосфильмовский». Это добротный дом с высокими потолками рядом с Воробьёвыми горами и съёмочными павильонами «Мосфильма». Обе московские квартиры Махракова тянут на 120 миллионов рублей. Рядовому шахтёру пришлось бы зарабатывать на такую квартиру более века.

Машина у директора шахты тоже достойная — паркетник Mercedes GLE 300. В салонах такой стоит около семи миллионов.

Зато у его супруги был странный автотранспорт. Например, Мария Махракова в августе 2020 года продала в Белове через «Авито» автовышку ГАЗ за полмиллиона рублей. Отметим, что Махракова никогда не владела бизнесом и не работала гендиректором.

Директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков и его жена Мария на отдыхе в экзотической стране. Фото © VK / Иван Махраков

Сын директора — 25-летний Иван Махраков — живёт достойно. Недавно он сменил кроссовер Audi Q5 на новое купе Mercedes E200. В 2017-м он как ипэшник зарегистрировал автомойку в районе станции «Волоколамская». По данным налоговой службы, в начале текущего года его предприятие закрылось. Несмотря на это, Иван продолжает набирать сотрудников на несуществующее ИП. Возможно, работа идёт нелегально. Через «Авито» он нанял полировщика и мастера химчистки. А вчера обновил вакансию таргетолога.

Здесь находится автомойка Махракова-младшего. © Яндекс.Карты

По данным налоговой службы автомойки не существует. © СПАРК

На несуществующее ИП Махраков-младший ищет сотрудников. © HH.RU

В 2017–2018 годы Махраков-младший парковался в Москве на внедорожнике Lexus GX400 с номерами Кемеровской области. Тогда же эта машина в Раменках попала в ДТП. Как выяснилось, внедорожник принадлежит шахте «Листвяжная». На этой служебной машине ездила вся семья директора. В середине 2021 года руководство шахты заложило её в банк, а месяц назад судебные приставы запретили любые регистрационные действия с ней. Вероятно, из-за просроченных платежей по долгу.

Не исключено, что в рамках уголовного дела все активы Махракова будут арестованы. Если суд назначит ему штраф или в деле будут многомиллионные гражданские иски, имущество будет продано.

Егор Пережогин, Николай Озеров



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