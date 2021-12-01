 

Тренер Татьяна Тарасова выразила недовольство по поводу нового номера Милохина и Медведевой

01.12.2021, 13:14, Разное
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Татьяна Тарасова является членом жюри в шоу «Ледниковый период». Она раскритиковала крайний номер пары Дани Милохина и Евгении Медведевой.
Тарасова заявила, что их выступление никак не годится на высший бал, а за те поддержки, которые были в номере, нужно и вовсе снимать полученные баллы. Она добавила, что лучше уж совсем не делать поддержек, чем то, что показала пара. Для них оказалось большой удачей то, что они смогли удержаться на льду.

Тренер считает, что участники шоу должны уметь удивлять членов жюри не только сюжетом и образами, но и катанием на льду, ведь в этом весь смысл проекта. Даже несмотря на то, что Медведева – профессиональная фигуристка, их номер не понравился членам жюри.

Пара Милохина и Медведевой считается самой яркой на проекте. У них были идеальные номера, но не обходилось и без падений. Однако такую критику от Тарасовой они услышали впервые.

Источник: sport24.ru



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