Первый канал собирается возобновить шоу «Поле чудес» в 2022 году

Первый канал поделился, что уже с января 2022 года они планируют запустить перевыпуск шоу «Поле чудес», под новым названием «Наше поле чудес». Ведущим неизменно останется Леонид Якубович.

Капитал-шоу «Поле чудес», вдохновлённое американской телевикториной Wheel Of Fortune, выходит на российском телевидении с октября 1990 года и является одной из старейших передач в эфире Первого канала. Якубович ведет передачу с ноября 1991 года.

Шоу стало одним из любимых для отечественных телезрителей, поэтому Первый канал не будет переносить премьеру. Еще неизвестно, как часто будут выходить выпуски передачи, но уже в январе 2022 года поклонники смогут снова увидеть на экранах всем полюбившийся барабан.

Источник: www.vokrug.tv