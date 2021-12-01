 

Певец Юлиан высмеял оценку от Стаса Пьехи на шоу «Суперстар»

01.12.2021, 12:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Юлиан в своем интервью признался, что его не зацепила оценка в 0 баллов от Стаса Пьехи, а рассмешила. Исполнитель считает, что у них абсолютно разный уровень в музыкальном мире.
Юлиан рассказал, что имел опыт выступления перед британской королевой, в то время как Стас Пьеха был никому не известен. Исполнитель считает, что внук известной артистки также имеет свои достижения, записывает альбомы и заслужил любовь своей аудитории. Только вот награды за творчество у них разнятся – Юлиан заслужил похвалу от государства, а Пьеха от радио.

Участник шоу «Суперстар» также выразил недовольство по поводу присутствия Сергея Соседова в составе жюри. Ведь, по его мнению, человек, который не может спеть ни одной песни, не может оценивать талант других исполнителей. Юлий считает, что Соседову прямая дорога в журналистику.

Источник: news.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Политолог Болкунец о визите Лукашенко в Китай: Зачем принимать политического лузера?

04.10 / На блузках, майках и свитерах: морской воротник – изюминка осенней моды

18.06 / Мнение: Инструмент перехода

04.08 / Личное: Мальчик-девочка?

14.07 / «Ответственность за детей несу я»

19.07 / Мнение: Кровати не для секса

05.10 / Взрыв на нефтяной платформе Deepwater Horizon – одна из крупнейших техногенных катастроф в истории

17.05 / Праймериз “Единой России”: рекордная конкуренция и много новых лиц

28.09 / “Нехватка Т-киллеров”: Ученые рассказали о причине особой опасности коронавируса для пожилых

15.05 / Мода для ленивых: 8 модных образов для тех, кто хочет выглядеть стильно и не тратить время

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика