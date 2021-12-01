Певец Юлиан высмеял оценку от Стаса Пьехи на шоу «Суперстар»

Юлиан в своем интервью признался, что его не зацепила оценка в 0 баллов от Стаса Пьехи, а рассмешила. Исполнитель считает, что у них абсолютно разный уровень в музыкальном мире.

Юлиан рассказал, что имел опыт выступления перед британской королевой, в то время как Стас Пьеха был никому не известен. Исполнитель считает, что внук известной артистки также имеет свои достижения, записывает альбомы и заслужил любовь своей аудитории. Только вот награды за творчество у них разнятся – Юлиан заслужил похвалу от государства, а Пьеха от радио.

Участник шоу «Суперстар» также выразил недовольство по поводу присутствия Сергея Соседова в составе жюри. Ведь, по его мнению, человек, который не может спеть ни одной песни, не может оценивать талант других исполнителей. Юлий считает, что Соседову прямая дорога в журналистику.

Источник: news.ru