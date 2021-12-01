Мнение: Цветовая дифференциация штанов

Военные решили проблему QR-кодов классическим способом — они вообще не станут их получать, а в местах, где требуется их предъявление (то есть, везде), они будут предъявлять сертификат о прививке и удостоверение. По всей видимости, огромное количество самых разных силовиков, коих в стране примерно столько же, сколько населения, производящего блага, в итоге тоже перейдут на особый статус. Отдельные категории чиновников, которые сочтут, что общий порядок получения клейм нарушает разного рода тайны и государственные секреты, тоже создадут для себя отдельную систему. Появится категория персональных садовников, водителей, парикмахеров, шлюх и любовников, которые тоже получат доступ к отдельным видам персональных меток.

Итог понятен: наличие QR-кода будет означать принадлежность к первому сорту, наличие особых документов — к более высокой, чем обычные простолюдины, касте, отсутствие кодов станет отличительной меткой пораженных в правах унтерменшей. Далее творчество неизбежно распространится на внешний вид кода. Глядишь, будет введена цветовая дифференциация кодов (когда начался психоз в первый локдаун, по Кубани ездили автомобили с пропусками разного цвета, означающие разные допуски и статус владельца).

В итоге дело быстро дойдет до полного абсурда, а потому закончится предложением перейти на более технологичное решение — цифровые паспорта. Единые для всех. И вот они-то и станут тем самым чипом, который будет пропуском в дивный цифровой мир, где человек — просто активная ссылка в реестре. С множеством флажков, каждый из которых разрешает или воспрещает допуск к нормальной жизни — поездкам на транспорте, походу в магазин или кафе, допуск на работу и так далее.

Эпидемия будет просто фоном. Поводом для контроля населения. У которого будет простой выбор — либо раз в два-три месяца идти на очередную процедуру, подтверждая свою лояльность лагерной администрации, либо автоматически лишаться «флажков», позволяющим им считаться человеком.

—