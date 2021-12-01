Российские феминистки потребовали признать кофе словом женского рода

Учёные лингвистки из Союза феминисток России провели научное исследование, согласно которому исторически слово «кофе» принадлежит к женскому роду, а не к мужскому или среднему, как утверждают современные словари. Исследовательницы намерены добиваться изменения лингвистической классификации слова через Президиум РАН.

Как указывает авторка открытия, кандидатка филологических наук Бася Ходоревич, впервые в русском языке бодрящий напиток появляется в письме Екатерины II к курфюрсту Бранденбурга Гансу-Иммануилу Зильберштейн-Готторпскому. В нём императрица сообщает, что «присланная Его Светлостью кофия весьма есть потребный напиток, настроение бодрящий и дух веселящий». После смерти императрицы её сын, Павел I, запретил своим подданным употреблять любимый матерью напиток, а во всех словарях «кофия» была заменена на слово «кофий» мужского рода. Лингвистки из Союза феминисток России требуют восстановить историческую справедливость и вернуть напитку историческое имя.

«Мы не можем из-за произвола того или иного монарха лишать слово его женственности. В русском языке полно языковой дискриминации: даже слово «феминитив» в нём – мужского рода. Так оставьте нам хотя бы кофию! В современном русском языке лишь в одном тексте это слово употреблено правильно. В песне Марины Хлебниковой есть строчка «в чашку кофию я тебе бодрящую налью». Все остальные россияне употребляют это слово неправильно, и подтверждать это заблуждение требуют даже в тестах ЕГЭ», – считает Бася Ходоревич.

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