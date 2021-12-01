Гадание на тарелке с рисом и еще несколько способов узнать будущее в канун Нового года

Предстоящий Новый год – отличное время узнать свое будущее при помощи гаданий. Предлагаем описание нескольких наиболее точных и правдивых ритуалов. Будем использовать обычную колоду карт и подручные средства, которые имеются в любом доме.

«Рисовая» ворожба

Это гадание работает по принципу «да или нет». Вам нужно сосредоточиться на своем вопросе, предполагающем однозначный ответ. После этого зачерпните из заранее подготовленной емкости с рисом небольшую горсть, обязательно сделайте это левой рукой. Остается только пересчитать зернышки. Их четное количество говорит о том, что задуманное исполнится, нечетное – увы, нет.

Используем новогоднее дерево

Все мы любим наряжать елку, так почему бы не погадать по ней на судьбу? Самое главное – на ней должно быть множество разных игрушек. Попросите подругу завязать вам глаза и подвести к елке. После этого протяните руку и возьмите ту игрушку, которая попадется первая. Осталось только узнать интерпретацию:

Игрушка в ярких красках – страстный роман. Гирлянда – предстоящий год запомнится целой вереницей важных событий. Пастельные, нежные оттенки – вы встретите своего суженого. Еловая ветвь – перемены в творческой или рабочей сфере.

На четырех дамах

Карточные гадания – самое популярное времяпрепровождение для тех, кто мечтает хоть одним глазком заглянуть за пелену грядущего. И один несложный способ – на дамах – прекрасно подойдет для волшебной новогодней ночи.

Нужно извлечь из обычной карточной колоды четырех дам, перемешать и положить под подушку. Наутро достать одну даму и узнать толкование. Черви сулят удачу на личном фронте. Трефы – обретение нового интересного знакомства. Пики – год будет богат важными событиями. Бубны – улучшение финансового положения.

На любовь и брак

Старинное, но от этого не менее интересное гадание. Воспользоваться им можно с подругами или в одиночестве. Вот как надо действовать: тасовать тщательно новую карточную колоду, вслух считая до 13. На счете «тринадцать» достаньте карту. Если это валет – в 2022 году будьте готовы идти под венец. Масть поможет узнать кое-что интересное о характере жениха.

«Красные» карты говорят о том, что избранник будет добрым, позитивным, окружит вас любовью. Черные – признак деспотичного, но очень перспективного и серьезного мужчины. Если же на счет 13 выпал король – значит, ожидается встреча с мужчиной гораздо вас старше. Темные карты говорят о том, что он будет богат. Светлые – иностранец.

Конечно, верить или нет в гадания, каждая девушка решает для себя сама. Но почему бы не провести весело время в самую волшебную ночь в году, когда, как известно, желания непременно должны исполняться.