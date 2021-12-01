Мнение: О секрете вакцины от Гамалеи

О, это совершенно чудесная история, которая снимает многие вопросы. И особенно интересна она всем, кто не доверяет «официальной» медицине. Потому что показывает, насколько нет преград убеждённым энтузиастам с головой и руками.

Кстати, «официальной» медицине в деле о ковиде не верят многие. Немец Винфрид Штёкер был из их числа. Поэтому он скептически отнёсся к победным реляциям от Pfizer и Moderna, не говоря уже об Институте Гамалеи из далёкой России. И в ответ он… создал свою вакцину, причём раньше грандов!

Винфрид Штёкер родился в 1947 году, получил медицинское образование и в 40 лет основал компанию по лабораторной диагностике, которую четыре года назад продал за 1,3 миллиарда долларов. А ещё он сторонник ультра-правой партии AfD и выразитель соответствующих взглядов.

Когда началась пандемия, Винфрид Штёкер заявил, что будет создавать собственную вакцину, благо, все возможности для этого у него имелись. И он её создал, причем еще весной 2020-го года! Это субъединичная (белковая) вакцина, представляющая собой самую важную часто спайк-белка коронавируса, а именно рецептор-связывающий домен (RBD). Технически произвести её несложно, особенно если речь идет о небольших количествах. Примерно такую же продвигает российский «Вектор».

Другой вопрос, что любую вакцину нужно как следует проверить на безопасность и эффективность: сначала на животных, потом на людях. И вот как раз этот момент Винфрид Штёкер решил опустить: как классический медик или даже алхимик прошлых столетий изобретатель просто вколол вакцину себе (трижды). Он не умер и обошлось даже побочных эффектов, кроме боли в месте укола, зато после вакцинации образовались антикоронавирусные антитела в хорошем титре. Окрылённый успехом, предприниматель организовал в любекском аэропорту нелегальный прививочный центр. 27 ноября к нему выстроилась очередь из 150 человек, но полиция прервала прививочную кампанию, так что получить желанный укол смогли только 50.

В числе тех, кто пришел за неофициальной вакциной были сотрудники штёкеровских предприятий, а также его знакомые, в том числе те, кто не доверяет официальной медицине и большой фарме и отказываются прививаться чем-либо, кроме вакцины Штёкера. И это отдельный интересный момент во всей этой истории – хотя она вся, конечно, очень интересная. Винфрид Штёкер сумел дотянуться до убежденной антиваксерской аудитории, и это неудивительно: он ведет себя как типичный борец с «официальной наукой»: эмоциональный, с резкими категоричными заявлениями и эксцентричными поступками. Этакий Дональд Трамп от медицины.

Тем не менее, как считают специалисты, прививка его, скорее всего, нормальная – возможно, не такая суперэффективная как хитроумные мРНК-вакцины, но наверняка вполне рабочая. Принцип субъединичных вакцин довольно прост, а спайк-белок устроен так, что его легко можно синтезировать в нативном виде в стандартных лабораторных клеточных системах (Винфрид Штёкер, например, использовал для этого линию клеток хомячка под названием CHO). Также в его вакцине используется некий адъювант – теоретически, он должен усиливать иммунный ответ на прививку, но сам Штёкер утверждает, что молекулы RBD прикрепляются к кристаллам адъюванта и таким образом а) не разносятся по организму и б) оказываются оптимально доступны для иммунной системы. Эти утверждения уже никак не тянут на науку, особенно учитывая, что никаких данных о том, что представляет собой загадочный адъювант, нет. И, разумеется, никаких массовых испытаний на безопасность и эффективность созданного им препарата изобретатель не проводил – что, однако, ничуть не смутило его поклонников. И с одной стороны, это в очередной раз доказывает: какими бы продвинутыми не были технологии и значительными научные достижения, психология людей остается неизменной, позволяя жуликам всех мастей дурить тех, кто, не разбираясь ни в том, ни в другом, хочет, тем не менее, всегда быть носителем своего оригинального мнения.

Но важно в истории немецкого вакцинатора не это. Ведь если получилось почти в домашних условиях создать вакцину от CoVID-19 у героя-одиночки, то почему этого не могло получиться у Института Гамалеи, который ещё за несколько лет до вспышки ковида закупил у французского Института Пастера на деньги Одега Дерипаски все технологии работы с векторными вакцинами на основе аденовирусов человека?

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