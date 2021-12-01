Власти разрабатывают систему для предсказания «массовых беспорядков» и митингов

…с помощью искусственного интеллекта.

К 2022 году ООО «Национальный центр информатизации», входящий в структуру госкорпорации «Ростех», разработает программное обеспечение (ПО) для предсказания и предотвращения «массовых беспорядков». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник.

Специальное ПО будет изучать сообщения в СМИ, посты в соцсетях и данные с «умных» камер, поясняет издание. Если протесты уже начались, то искусственный интеллект проанализирует поведение людей и подскажет силовикам подходящий порядок действий. Как сообщает «Ъ», разработка ведется в рамках проекта МЧС «Безопасный город».

Модель будущей системы, получившей название «Массовые беспорядки», уже отправили на согласование в «заинтересованные ведомства и органы власти», уточнили «Ъ» в пресс-службе МЧС.

Современные технологии уже достаточно хорошо умеют анализировать данные об эмоциональном состоянии и поведении групп населений, убежден президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. По его мнению, для реализации задуманного властями проекта необходимо «немного изменить целеуказание и научить искусственный интеллект извлекать необходимую информацию из накапливаемой базы знаний».

Директор по развитию веб-технологий Artezio Сергей Матусевич, напротив, сомневается, что в РФ доступны технологии, которые помогли бы провести необходимую работу по обучению искусственного интеллекта.

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