 

Все дело в венике. Как правильно купить и в какое время убирать, чтобы были деньги

01.12.2021, 1:10, Разное
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Каждому хочется улучшить материальное положение, добиться постоянного денежного притока. Сложно поверить, но есть обычный бытовой предмет, способный в этом помочь, – веник. Давайте узнаем, какие приметы с ним связаны и как следует правильно себя вести.

Особенности веника

В народе считается, что он обладает способностью заметать или, наоборот, выметать деньги из дома. Вот почему к этому атрибуту порядка относились бережно, но с осторожностью. Если веник пришел в негодность, его стоило заменить, поскольку старый не сможет нормально выполнять свои «обязанности» по финансовому обогащению.

Поэтому первый шаг к богатству – покупка нового веника. Не стоит совершать ее в августе или в те дни, когда луна убывает. Перед приобретением непременно загадайте желание, а покупать лучше у мужчины – так полезный предмет зарядится положительной энергетикой.

Перед тем как занести новый веник в дом, обметите им деревья. После этого осторожно заметите небольшое количество земли, произнесите такую магическую формулу: «Все добро иди ко мне в дом».

Значимость дня

Очень важно проводить уборку в определенный день недели, чтобы заручиться поддержкой высших сил и получить побольше денег:

Уборка в понедельник грозит финансовыми трудностями. Вторник – велика вероятность найти потерянные деньги или вернуть долг. Среда – лучшее время для предпринимателей. Наведение порядка благоприятно скажется на торговле. Четверг – поможет решить материальные проблемы. Чтобы избавиться от негативной энергетики, откройте все окна. Пятница – не лучшее время для уборки, потеряете деньги. Суббота – подойдет для генеральной уборки, которая «призовет» деньги в дом. Воскресение – не стоит брать в руки веник, это вызовет неприятности.

После уборки непременно поставьте веник рукояткой вниз. Храниться он должен в чистом месте, в противном случае вы вызовете недовольство домового.



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