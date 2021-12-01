От депрессии до слепоты. Неврологические последствия COVID-19

Послушайте рассказы переболевших: видео.

Сегодня врачи и ученые уверенно говорят не только о физиологических последствиях короновируса, но и о неврологических. COVID-19 поражает организм целиком, поэтому симптомы могут быть самыми разными. Такими, которые не уходят месяцами и всерьёз меняют переболевших.

По данным экспертов Минздрава, проблема неврологических последствий касается 99% процентов переболевших COVID-19. Герои репортажа «Новой» рассказывают, как они столкнулись со страшными постковидными синдромами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пациент ни жив ни мертв

Что такое постковидный синдром и как живут с ним переболевшие коронавирусом люди в России

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Выставлять напоказ тела умерших… Не могу найти слов»

Академик Давид Иоселиани — о «письме одиннадцати», антипрививочниках и запугивании населения

—