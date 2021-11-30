 

Мнение: О явлении ковид-штамма «Омикрон» в России: первые пострадавшие

30.11.2021, 22:46, Разное
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Собственно, это был вопрос времени. И оно пришло

Новый штамм #коронавирус­а под кодом B.1.1.529, получивший название «Омикрон», уже начал распространяться по планете. С тех пор, как он был выявлен в Южной Африке 11 ноября, случаи заражения им также зафиксированы в Японии, Канаде, Испании, Швеции, Египте, Австрии и некоторых других странах. Кордоны, как и в случае с «Дельтой», не помогают.

А вот теперь и в России…

… начали вовсю готовиться к появлению новой мутации вируса, которую ВОЗ уже признала опасной.

Да, пока «Омикрон»-штамм России не выявлен, о чём заявила главный санитарный врач страны Анна Попова. Но это не сильно успокаивает. Хотя у нас, как и во многих других странах, в рамках мониторинга за генетической структурой вируса постоянно проводятся исследования, они следуют за реальной ситуацией с некоторым лагом.

На сегодняшний день исследованы образцы, «которые поступили в базу данных за последний месяц, и в первую очередь от лиц, которые выезжали за рубеж», уточнила глава Роспотребнадзора. То есть, генетический материал, взятый в последние несколько дней, едва ли был проанализирован. Тем более, что и сами наблюдения не носят сплошного характера, а точность ПЦР-тестов сильно зависит от ловкости рук медработника, забирающего материал из носоглотки.

Во всяком случае, ограниченность таких мер понимают и в самом Роспотребнадзоре. Не случайно последовали ужесточения. Например, тем, кто вернулся в Россию из стран, где выявлен новый штамм коронавируса «омикрон», необходимо будет провести 14 дней в карантине – об этом также объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Большинство… стран, с которыми мы не возобновили регулярное сообщение, и имеющие высокие риски инфицирования там человека новым коронавирусом, и граждане находились там по личным нуждам, вопреки нашим призывам пока не посещать высокорисковые регионы мира — мы вынуждены требовать соблюдения 14-дневного карантина по возвращении», — заявила она.

Но и не выезжавших за рубеж нововведения коснутся тоже. Теперь отрицательный ПЦР-тест на #коронавирус будет действовать не 72 часа, а 48 часов из-за распространения омикрон-штамма. «С учётом особенностей нового штамма «Омикрон», его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма, нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48», — сообщила главный санврач России.

По её словам, данные из ЮАР свидетельствуют, что «распространение и трансмиссивность нового штамма, очевидно, достаточно высоки». Анна Попова добавила, что мутации, которые присущи «Омикрону», повышают заразность вируса, усиливают связываемость с рецепторами, потенциально усиливают проникновение вируса в клетки и влияют на увеличение инфекционности.

Короче, хотя штамм «Омикрон» пока в России не выявлен, первые пострадавшие от него уже есть. Это все те, кому нужен ПЦР-тест, и в первую очередь – непривитые. Впрочем, в ряде случаев такой тест требуется и от вакцинированных.

Что ж, лиха беда – начало?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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