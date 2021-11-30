5 признаков меланомы: зачем зимой проверять родинки



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Как родинка перерождаются в меланому: новый взгляд

Начнем с научных новостей. Американские ученые из Калифорнийского университета, Онкологического института Хантсмана и Университета Юты проанализировали молекулярный механизм образования родинок и меланом и выяснили, почему некоторые родинки иногда перерождаются в меланому. Исследовательская статья была опубликована в журнале eLife.

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Родинки и меланомы — это кожные образования, возникающие из меланоцитов, пигментных клеток кожи. При этом родинки безвредны, а меланома — злокачественная и смертельно опасная опухоль, с максимальным показателем летальности среди всех онкологических заболеваний. возникающая в результате чрезмерного размножения и перерождения пигментных клеток кожи — меланоцитов.

Строение кожи. Источник: Blausen.com staff (2014). “Medical gallery of Blausen Medical 2014”. WikiJournal of Medicine 1 (2). DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 2002-4436 (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

Известно, что мутации в гене BRAF встречаются более чем в 75% родинок и примерно в половине меланом. Ученым всегда было интересно, какие дополнительные мутации в этом гене приводят к перерождению родинки в меланому. Так вот: выяснилось, что меланоцитам, которые перерождаются в меланому, не нужны какие-то дополнительные мутации в гене BRAF.

Меланоциты находятся под влиянием сигналов окружающей среды. В различных условиях они экспрессируют гены, которые диктуют им либо делиться бесконтрольно, либо совсем прекратить деление. Это открытие поможет по-новому взглянуть на профилактику и лечение меланомы.

Сезон отпусков закончился — пришло время проверить родинки

После отпуска нужно не только разобрать чемоданы, но и проверить, как там поживают наши родинки. Если вы этого еще не сделали, сейчас — самое время.

Ученые считают, что даже периодическое пребывание на солнце, а тем более солнечные ожоги в анамнезе — могут послужить триггером развития меланомы. Важно держать руку на пульсе и после завершения отпускного сезона тщательно проверять кожу на предмет новых родинок и изменений в старых.

Впрочем, постоянные посетители студий загара рискуют не меньше: исследования подтверждают, что использование солярия также тесно связано с последующим диагнозом «меланома». Так что опасность подстерегает абсолютно всех — и дачников, с их солнечными ваннами на грядках, и любителей «потюленить» на пляже, и даже строго городских пташек, которые не брезгуют соляриями.

И самые уязвимые из нас — люди со светлой кожей, множеством родинок, слабым иммунитетом и те, у кого есть родственники, болевшие меланомой. В целом меланома чаще встречается у мужчин, но в возрасте до 50 лет — у женщин чаще, чем у мужчин. При этом риск меланомы увеличивается с возрастом.

Меланома не болит, но убивает — почему важно контролировать родинки

Сначала меланома похожа на обычную темную родинку, которая может совершенно не беспокоить человека. Это, как правило, первая или вторая стадия заболевания, которая имеет хороший прогноз выживаемости. Но чаще пациенты приходят к врачам на третьей или четвертой стадии, когда меланома уже распространилась на лимфатические узлы и другие органы. И тут прогнозы гораздо хуже.

Стадии развития меланомы. Источник: Alexilus / Depositphotos

Именно поэтому врачи рекомендуют ежемесячно самостоятельно обследовать родинки, и хотя бы раз в год показывать их онкологу, особенно если вы входите в группу риска.

Самообследование кожи лучше всего проводить в хорошо освещенной комнате перед зеркалом, встав в полный рост. Попросите близких помочь вам или возьмите дополнительное маленькое зеркало, чтобы видеть труднодоступные места — спину, волосы и заднюю часть бедер. Все обнаруженные подозрительные родинки стоит срочно показать врачу.

Как выявить подозрительные родинки — 5 важных признаков

Итак, какие родинки должны вызывать тревогу и желание немедленно записаться на прием к онкодерматологу.

Проверьте родинки по международной системе диагностики меланомы ABCD, которую разработали врачи-онкологи. Это пять признаков, на которые нужно проверить все подозрительные родинки.

А (asymmetry, асимметрия) — обычные родинки симметричные, а меланома — нет.

В (border, контур) — у обычных родинок край ровный и хорошо выраженный. Контур меланомы нечеткий, на границе с нормальной кожей часто появляются зазубрины.

C (color, цвет) — обычные родинки окрашены равномерно. Если вся родинка или ее часть поменяла цвет, то стоит показать ее врачу, это может быть признаком меланомы.

D (diameter, диаметр) — если родинка резко стала расти и ее диаметр стал больше 6 мм, это может быть меланома.

Е (elevation, приподнятость) — растущая меланома обычно чуть приподнята над окружающей кожей.

Если одна или несколько родинок кажутся вам нехорошими, не теряя времени, запишитесь на прием к онкодерматологу. Лучше лишний раз сходить к врачу и прослыть тревожным пациентом, чем пропустить меланому.