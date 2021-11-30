«Мы обязаны наградить всех, кто проявил мужество»

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев — о шахтерах, выбравшихся из шахты через запасной выход, давлении на пострадавших и зарплатах горняков.



Губернатор Сергей Цивилев на территории шахты «Листвяжная». Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Накануне «Новой» стало известно о том, что как минимум трое горняков шахты «Листвяжная» в кемеровском поселке Грамотеино выбрались из-под земли не через центральный вход, откуда заходили спасатели и где ждали медики, а через запасной. Один из них — 43-летний Павел Ц. — вынес на себе своего коллегу. Спасшихся самостоятельно шахтеров, по словам горняка, никто из оперштаба не опросил. «Если бы с ними поговорили в первые минуты, может быть, спасатели успели вытащить других», — считают родственники Павла.

Спустя несколько часов после публикации текста родственники потребовали от редакции удалить материал, настаивая на том, что Ц., находящийся в реанимации, получает много звонков, да и в целом статья недостоверна. Мы договорились с ними, что фамилия Павла больше не будет публиковаться в наших материалах. Во время очередного пресс-подхода «Новая» попросила губернатора Кузбасса Сергея Цивилева прокомментировать эту ситуацию. Он заверил, что на Павла и других пострадавших горняков не может оказываться никакого давления, а также пообещал «поощрить» всех шахтеров, помогавших в спасении своих товарищей.

«Новая»: Буквально вчера появилась информация о том, что трое пострадавших после взрыва в шахте выбралась наружу через запасной вход. На поверхности их никто не встретил, никто им не оказал медицинской помощи. Прокомментируйте, пожалуйста, эту ситуацию.

Сергей Цивилев: Этот вопрос <лучше задать> Николаю Владимировичу Медведеву (гендиректор Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) МЧС России. — Е. К.). Но я могу четко сказать: спасатели прибыли на место через 30 минут <после взрыва>, даже быстрее. Они четко все отработали с момента вызова. Важный период — до прибытия спасателей, когда было спасено очень много жизней. Вы ведь помните, что происходила пересменка. Мы в точности до минуты знаем, когда произошел взрыв, сразу резко произошел сильный удар, была сильная загазованность. И вот в эти первые 30 минут до прибытия ВГСЧ мы нашли много ярких героических подвигов самих шахтеров, когда они просто вытаскивали потерявшихся людей, которые не могли сориентироваться. Они тоже настоящие герои. Все это требует серьезного детального изучения. Мы ведем работу со всеми, кто принимал участие, и мы обязаны по итогам этой работы всех, кто проявил мужество при спасении своих товарищей, наградить. Доберемся до каждого момента, кто как выходил. Я буду общаться со всеми пострадавшими без исключения, так что впереди еще очень много информации. Мы уже знаем, пока не хочу называть фамилии, <многих шахтеров>, которые по несколько раз возвращались в шахту и спасали ребят.

«Новая»: Хотела бы довести до вас информацию о пострадавшем Павле Ц. Он нес на себе человека из шахты, спас его. Они шли как минимум час.

С. Ц.: Вот видите, вы сами уже знаете пример героя.

«Новая»: Хочется, чтобы этот подвиг не остался без вашего внимания.

С. Ц.: Не останется, у нас таких примеров много. И это наша обязанность, всего общества — отблагодарить этих людей. Они настоящие герои, как и спасатели. Представьте, в момент взрыва некоторым людям, особенно тем, с кем впервые случилась такая ситуация, иногда сложно адаптироваться и сориентироваться. Речь же о нескольких минутах. Если тебя за это время вывели, ты выжил. Не вывели — не выжил. Когда они (спасатели. — Е. К.) приехали через полчаса, смогли спасти четырех человек.

«Новая»: Родственники этого пострадавшего переживают из-за того, что теперь, когда они поделились своей историей, на них теперь будет оказано давление. Можете ли вы гарантировать, что с ними все будет в порядке?

С. Ц.: Да они, наоборот, — герои! Такие люди будут поощрены. Как еще раз имя?

«Новая»: Павел Ц. С ним были еще двое человек.

С. Ц.: За что давление? Их надо поощрить.

СМИ: То же самое было и с нами. Когда мы общались с пострадавшими, они говорили, что были звонки из администрации. Они боятся говорить с журналистами, боятся, что будут уволены.

С. Ц.: Мы приняли решение, что завтра на встрече будет присутствовать наш областной прокурор и разговаривать, задавать вопросы родственниками. А потом мы побеседуем с теми, кто был в шахте. Пойдем поэтапно: родственники погибших — приоритет, потом пойдут родственники пострадавших, потом все остальные. Мы встретимся с каждым. Я лично встречусь с каждым.

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СМИ: Они не потеряют работу?

С. Ц.: Ни в коем случае. Вы знаете, что сейчас у нас большое количество вакансий в угольной отрасли?

СМИ: <Шахтеры> как раз говорили о том, что мало рабочих мест.

«Новая»: И идут сокращения.

СМИ: И зарплаты маленькие.

С. Ц.: Просмотрите статистику по Росстату и Центру занятости. В последние четыре дня (я могу плыть в цифрах, объем информации сейчас большой), но цифры были такие: 45 тысяч вакансий на территории Кузбасса, 15 тысяч стоящих на учете в Центре занятости. Из 45 тысяч — около четырех тысяч вакансий в угольной отрасли. Вот такое положение дел было в угольной отрасли до аварии. <…> Зарплат в 30 тысяч у шахтеров нет. Кто вам сказал про 30 тысяч? Завтра на встречу приглашу исполняющего обязанности директора шахты, он ответит на вопросы про среднюю заработную плату.

СМИ: Коллега задала вопрос о том, что нашли второй выход, из которого вышли шахтеры. <Почему> эту информацию не использовали <при организации спасательной операции>?

Николай Медведев: Вся эта информация была использована. Главная задача отделения ВГСЧ — чтобы спасатели, которые идут в шахту, встретили шахтеров, которым требуется помощь, и оказали ее им. На поверхности уже работали <специалисты> Центра катастрофы и медицины. Если они вышли до нашего приезда, мы ими не занимались.

«Новая»: Когда вы планировали спасательную операцию, вы предполагали, что люди будут выходить из других мест, а не только из центрального входа?

Н. М.: По всем запасным выходам составляется план ликвидации аварии <…>.

Елизавета Кирпанова, специальный корреспондент

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