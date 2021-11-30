С дубленкой, тренчем и свитером: с чем сочетать юбки зимой, чтобы быть стильной и не замерзнуть

Если в вашем гардеробе скопилось достаточное количество юбок, наступление зимы не является поводом отказываться от любимых вещей. Повседневные образы для холодного времени года могут содержать любую одежду. Сейчас мы попытаемся вам это доказать.

Мини с высокими сапогами

Мини этой зимой снова вернулись на модный Олимп. В этом нет ничего удивительного, если учесть, что также в трендах находятся высокие сапоги и ботфорты. Сочетание черной трапециевидной мини-юбки и ботфортов в тон уже является классическим.

С дубленкой

Чтобы не замерзнуть, предлагаем вам добавить к образу тканевое полупальто, пуховик оверсайз или дубленку-авиатор, которая является одной из самых трендовых моделей верхней одежды.

Черную юбку в этом образе можно заменить на любой клетчатый аналог: шотландку в складку или серую мини-юбку с запахом. Если вам не нравится идея ношения ботфортов, предлагаем заменить их на грубые ботинки. Ну а ноги можно утеплить плотными черными колготками в два слоя.

Сочетание сапог и плиссированной юбки

Плиссированные юбки по-прежнему остаются в трендах. Кстати, это могут быть не только модели из тонкого трикотажа или шерсти, но даже из шелка или из шифона. Длину миди можно комбинировать с сапогами, а макси – с ботильонами или ботинками на шнуровке. Чтобы подол не намагничивался при ходьбе, его следует обработать антистатиком.

С тренчем и блейзером

Если вы живете в теплом регионе, который за всю зиму не видит снега, предлагаем вам носить короткие джинсовые юбки с тренчем, а длинные шелковые – с блейзером. Секрет идеального образа заключается в выборе одного и того же цвета колготок и обуви. Этот прием позволит визуально вытянуть ноги.

Если вы носите прозрачные колготки с макси, предлагаем вам, продублировать оттенки обуви и юбки. Таким образом, нижняя часть вашей фигуры не будет поделена на нежелательные сегменты.

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Для офиса

Короткие черные юбки предстоящей зимой будут носить модницы всех климатических поясов. В более холодных регионах всегда выручат длинные пальто и макси-пуховики в тандеме с сапогами и высокими ботинками. Поэтому, отправляясь на работу или учебу, смело надевайте черную мини-юбку в сочетании с белой рубашкой и трикотажным жилетом.

Со свитером

Какая зима без теплого свитера! В этом сезоне актуальны модели оверсайз с воротником-стойкой в нейтральных оттенках. Носить трикотажные изделия можно как с шерстяными юбками, так и с однотонными плиссированными.