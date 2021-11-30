Свитера и вязаные платья. Какие вещи стоит приобрести для базового зимнего гардероба

Подбор базового гардероба для холодных дней является важной задачей. Ведь нужно соблюсти сразу несколько условий. Элементы “базы” должны сочетаться друг с другом. Они должны быть практичными, но в то же время стильными и красивыми. Если вы теряетесь в многообразии выбора теплых вещей, дадим вам несколько ориентиров.

Плотные трикотажные изделия

Мода на плотный трикотаж вытекает из популярности силуэта оверсайз. Изделия из плотной пряжи не облегают тело, не просвечивают и надежно защищают от холода. Этой зимой в вашем гардеробе должны появиться джемперы с круглыми вырезами под самое горло.

Это могут быть гладкие кашемировые варианты, изделия с косами или принтом. В выборе оттенка ориентируйтесь на холодную палитру: голубую, сиреневую, белую и зеленую. Носить такие джемперы и свитеры можно с брюками свободного кроя, джинсами и водолазками.

Вязаные платья

Если вы приобретете длинное вязаное платье нейтральной расцветки, вы избавите себя от проблем выбора подходящей комбинации. Ну а воротник-стойка избавит вас от поиска шарфа. Помните, что актуальные модели трикотажных платьев больше не имеют облегания по фигуре.

Для улучшения передвижения длинные платья прямого кроя имеют разрезы по бокам. Также в моде расклешенные вязаные платья. Для базы лучше всего подойдет модель белого, черного или серого оттенков. Носить такие платья лучше всего с пуховиками оверсайз, сапогами или высокими ботинками челси.

Водолазки

Зимой трикотажные водолазки успешно заменяют футболки. Их можно надевать под блейзер, а также под кардиган или джемпер. Конечно, традиционная белая водолазка хорошо освежает ваш внешний облик и может вписаться в любой многослойный аутфит.

Однако если вы хотите привнести в свой гардероб немного современного шарма, рекомендуем вам приобрести водолазку с животным принтом. Эта вещь в силах сделать чуть менее формальным ваш повседневный офисный лук.

Обувь и аксессуары

Актуальная зимняя обувь имеет грубую массивную подошву и круглый нос. Это позволит сберечь ваши ноги от холодов. Выбирая сапоги, ориентируйтесь на модель с широким стоячим голенищем. Среди аксессуаров в моде разноцветные объемные шарфы и меховые рыбацкие шапки.

Пуховики и пальто

Базовая верхняя одежда имеет прямой крой и длину до середины голени. Это могут быть свободные пуховики нейтральных оттенков, шубы-чебурашки или классические пальто. Все эти изделия идеально дополняют базовые брюки и трикотажные платья.