 

Назван ТОП-10 самых полезных орехов

30.11.2021, 21:06, Разное
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Эксперты составили ТОП-10 самых полезных орехов. На последнем месте оказался фундук.
Перед ним расположились кедровый орех, пекан, грецкий орех, фисташки и арахис. Четвертое место занимает макадамия, так как эти орехи богаты витаминами группы В, Е и РР, а также кальцием, селеном, медью, фосфором, цинком и калием.

Тройку лидеров замыкает кешью. Эти орехи содержат большое количество растительного белка, а также полезные жиры, витамины, аминокислоты и минералы. Эксперты советуют добавлять кешью в салаты. Вторая строчка досталась бразильскому ореху. Он насыщает организм селеном, улучшая работу щитовидной железы и состояние волос, ногтей и кожи.

Лидером рейтинга оказался миндаль. Дело в том, что одна горсть орехов содержит восьмую часть суточной нормы белка. Особенно полезным миндаль станет для людей, которые предпочитают употреблять растительную пищу. Орех способствует нормальной работе сердечно-сосудистой системы и контролирует уровень холестерина в крови. Также он богат витамином Е, что положительно отражается на состоянии кожи.

Источник: www.mk.ru



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